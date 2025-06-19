Погоджено важливі рішення: Зеленський провів нараду щодо тиску на Росію

Зеленський провів нараду, на якій узгодили нові кроки для посилення санкційного тиску на Росію та повну синхронізацію обмежень з міжнародними партнерами.

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Зеленський провів нараду щодо тиску на Росію / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Про що сказав Зеленський:

Прийнято ряд рішень щодо посилення санкційного тиску на РФ

Україна посилить тиск на російський тіньовий флот

Президент Володимир Зеленський провів нараду, присвячену санкційній політиці та координації обмежувальних заходів проти Росії спільно з міжнародними партнерами. Про ухвалені рішення він повідомив у Telegram.

Перш за все Зеленський зазначив, що було прийнято рішення про повну синхронізацію українських санкцій з обмежувальними пакетами Євросоюзу та інших світових партнерів. Усі відповідні рішення на міжнародному рівні мають бути підтверджені також на національному рівні в Україні.

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По-друге, Україна продовжить тиск на російський танкерний флот як частину загальної стратегії санкцій.

"Поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів", - зазначив Зеленський.

По-третє, на нараді обговорили нові напрямки для посилення обмежень, зокрема у фінансовій сфері, сфері криптовалют, логістиці та постачанні обладнання й компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї.

Президент доручив активізувати парламентську дипломатію, а також співпрацю з громадськими діячами й бізнесом для підтримки нових санкційних ініціатив. Міністерство закордонних справ, розвідка та НБУ мають посилити ефективність санкційного тиску на Росію та її союзників.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання про те, чи можуть санкції вплинути на країну-агресора РФ.

Зупинити війну в Україну може лише потужний економічний тиск на Москву. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За словами Мерца, важелі впливу для припинення війни мають лише дві країни. Серед яких Сполучені Штати Америки та Китай.

Російська економіка опинилася в стані глибокого застою і вже не демонструє ознак реального розвитку. Такий висновок зробили експерти Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), який традиційно співпрацює з державними структурами.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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