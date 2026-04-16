РФ змінила фокус на фронті: ISW назвав чотири міста в епіцентрі планів ворога

Руслан Іваненко
16 квітня 2026, 02:02оновлено 16 квітня, 02:36
Окупанти намагаються прорвати оборонний пояс міст-фортець на Донбасі попри значні втрати і складний рельєф.
Темпи просування російських військ знижуються / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • РФ прагне захопити "пояс фортець" Донбасу
  • Під контролем України 19% області
  • Просування росіян сповільнюється

Росія намагається захопити так званий "пояс міст-фортець" на Донбасі, до якого входять Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ і Краматорськ Донецької області.

Ця лінія залишається ключовою основою оборони України на східному напрямку, зазначає Інститут вивчення війни (ISW). Водночас аналітики вважають, що повністю захопити Донецьку область військовим шляхом у 2026 році Росія не зможе, і на це є низка об’єктивних причин.

За даними звіту, наразі під контролем України перебуває близько 19% території Донецької області. Протягом останніх 11 років було спрямовано значні ресурси на розбудову та зміцнення оборонної інфраструктури в цих містах і навколо них.

За оцінкою ISW, ця система укріплень є однією з найбільш вигідних для оборони з точки зору географії та рельєфу. Водночас досвід бойових дій свідчить, що штурм міської забудови коштує російській армії надзвичайно дорого.

"Високі втрати, яких Росія зазнала в битві за Бахмут або в кампанії за захоплення Покровська, бліднуть у порівнянні з тими, яких втрат їй доведеться зазнати, щоб захопити міста-фортеці – якщо взагалі припускати, що російські сили досягнуть успіху", – стверджують в ISW.

Наслідки можливого прориву оборони

У разі втрати контролю над цим поясом міст Україна була б змушена створювати нові оборонні рубежі на півдні Харківської та сході Дніпропетровської областей.

Водночас, як зазначається, особливості місцевості там є менш сприятливими для ефективної оборони. У разі захоплення ключових міст Донеччини російська армія отримала б вигідні позиції для подальшого просування.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Переговорні позиції РФ

В ISW також наголошують, що саме тому під час переговорних процесів Росія наполягає на передачі критично важливих територій без бойових дій. Водночас військовим шляхом досягти таких цілей у найближчій перспективі РФ не зможе.

Навіть за сприятливих умов, за оцінками аналітиків, реалізація подібного плану можлива не раніше 2027–2028 років — за умови збереження міжнародної підтримки України.

Окремо аналітики зазначають, що у 2025 році російські війська просувалися в середньому на 15 кв. км на день. Водночас за перші три місяці 2026 року темпи сповільнилися — до приблизно 5,5 кв. км на добу.

Як росія використала великоднє перемир'я - думка експерта

Російські війська під час так званого "великоднього перемир’я" активізували перекидання військової техніки з району Бердянська у напрямку північної частини Донецької області. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, переміщення відбувалося відкрито, без спроб приховати логістику або маскувати техніку. При цьому Маріуполь продовжує виконувати роль ключового логістичного вузла для забезпечення російських сил у регіоні.

"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись", — зазначив Андрющенко.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували наступальні дії вздовж усього фронту, який простягається приблизно на 1200 кілометрів. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, така інтенсивність пов’язана, зокрема, зі зміною погодних умов, і бойові дії ведуться майже по всій лінії зіткнення.

Крім того, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації на Донеччині російські окупаційні війська мають просування та нарощують сили для повного захоплення Мирнограда і прилеглих територій. За даними аналітичного проєкту DeepState, противник зосереджує піхоту й техніку, зокрема на півдні міста.

Нагадаємо, що окупанти продовжують формувати буферну зону вздовж державного кордону в Сумській області, намагаючись закріпитися на місцевості та виявити вразливі ділянки, зазначають аналітики DeepState.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

РФ атакувала Київ балістикою: є постраждалі та загиблі, серед них діти

РФ атакувала Київ балістикою: є постраждалі та загиблі, серед них діти

РФ змінила фокус на фронті: ISW назвав чотири міста в епіцентрі планів ворога

РФ змінила фокус на фронті: ISW назвав чотири міста в епіцентрі планів ворога

