Вимоги РФ враховано: розроблено план припинення війни з 22 пунктів - ЗМІ

Головне:
- Підготовлено документ, у якому є 22 пропозиції щодо закінчення війни
- У документі також враховується російська вимога
- Зокрема, США не будуть підтримувати вступ України в НАТО
Американські, європейські та українські переговірники підготували спільний документ, у якому вказані 22 пропозиції стосовно закінчення війни. Про це пише NBC News з посиланням на джерела.
Зазначається, що у цьому документі враховується і російська вимога.
Так, за даними джерел видання, серед вказаних у документі пропозицій є 30-денне припинення вогню та те, що США не будуть підтримувати вступ України в НАТО.
"Якщо Путін хоче знайти вихід, ось йому вихід", – сказав один із чиновників.
Також повідомляється, що тепер спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повинен представити відповідні пропозиції російському диктатору Володимиру Путіну для ознайомлення.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що у НАТО не обіцяли, що результатом мирної угоди про припинення війни, яку Росія зараз веде проти України, буде фіксація членства України в Альянсі. Водночас, перспектива членства України зберігається на довгостроковий термін.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною та Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з’ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.
Водночас, спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог розповів, що США запропонували ідею створення демілітаризованої зони, яку контролювали б як Україна, так і Росія.
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Що відомо про NBC News?
NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.
До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.
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