Трамп розкритикував Зеленського і заявив, що РФ має сильнішу позицію

Руслана Заклінська
9 грудня 2025, 14:05оновлено 9 грудня, 15:05
Президент США висловив думку, що Україна має провести вибори, незважаючи на війну.
Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори

Ключові тези Трампа:

  • РФ має перевагу у переговорах
  • Україні варто провести вибори
  • Україна не вступить до НАТО

Росія зараз нібито має перевагу у переговорах щодо війни в Україні, оскільки є "набагато більшою країною". Україна ж, незважаючи на війну, має провести вибори. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Politico.

"У цьому не може бути жодних сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна", - сказав американський лідер про перевагу у переговорах.

За словами Трампа, нещодавня пропозиція щодо врегулювання війни в Україні сподобалася високопосталеним українським чиновникам, але особисто Зеленський її ігнорує. Президент України, на його думку, має погодитися на план США.

"Зеленський ще не читав пропозицію. Це станом на вчора. Його людям сподобалася пропозиція. Їм вона дуже сподобалася. Але вони сказали, що він її ще не читав. Я думаю, що йому варто знайти час, щоб її прочитати... Зеленському потрібно взяти себе в руки і почати погоджуватися з пропозиціями, тому що він програє на полі бою", - сказав він.

Дивіться відео про те, що Трамп думає про мирні переговори:

Трамп висловився про переговори

Вибори в Україні

Трамп також висловив думку, що в Україні слід провести вибори. Він розкритикував те, що їх відтермінували до закінчення війни, натякаючи на нібито відсутність демократії.

"Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - заявив він.

Водночас президент США додав, що на виборах міг би перемогти Володимир Зеленський.

"Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір", - сказав Трамп.

Вступ до НАТО

Крім цього, американський лідер заявив, що Україна не вступить до НАТО. За його словами, таке розуміння було ще "задовго до Путіна". Першу зустріч Зеленського з Путіним президент США назвав "неприємною", оскільки президент України вимагав повернення Криму та членства в НАТО.

"Знаєте, коли Зеленський уперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся і ми будемо членами НАТО". Він сказав це не дуже приємно", - додав Трамп.

Допомога Україні

Президент США вважає, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, проте звинуватив її у "слабкості".

"Європа хоче бути політично коректною, але це робить її слабкою", - зазначив він.

Президент США додав, що Путін прагне бачити слабку Європу, і "він це отримує". Водночас Трамп заявив, що "це не має до мене жодного стосунку, я хочу бачити сильну Європу". При цьому американський лідер розкритикував масштаб допомоги України від США.

"Він (Зеленський - ред.) переконав шахрая Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів - і подивіться, що він отримав: близько 25% його країни відсутнє", - сказав Трамп.

Питання щодо Криму

Трамп також дивно описав географію півострова. За його словами, Крим з "чотирьох сторін оточений океаном", хоча насправді він є півостровом.

"Крим величезний, але він поєднується з тією частиною України, про яку ми зараз говоримо через маленький вузький перешийок. Це чотири сторони океану в теплій частині, там найкраща погода, все найкраще", - сказав він.

Відео заяви Трампа про Крим:

Трамп сказав, що Крим з чотирьох сторін оточений водою

Чи має Трамп вплив на Росію та Україну - думка експерта

Політичний експерт Максим Розумний у коментарі Главреду зазначив, що у Дональда Трампа майже не залишилося суттєвих важелів впливу на Україну. За його словами, можливе зменшення дипломатичної підтримки та тиску на Росію може стати серйозним ударом для Києва.

Він уточнив, що це не стосується фінансової чи військової допомоги: зброя та ресурси залишаються важливими. Проте ключове значення має особистий інтерес Трампа до української теми, яка досі перебуває у центрі американської політики.

"Сценарій, за якого Трамп просто втратить інтерес, переключиться на інші теми, і війна стане тільки нашою війною, небезпечний. Така ситуація зменшує тиск на Путіна і на Росію, і, відповідно, наша позиція стає більш вразливою: ми опиняємося в процесі, з якого для нас немає хорошого виходу", - зазначив Розумний.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. За даними Axios, Вашингтон домігся від України та Росії поступок, необхідних для підготовки мирної угоди.

7 грудня Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на мирний план, проте Зеленський ще не ознайомився з ним. Трамп додав, що трохи розчарований президентом України, адже його команда схвалила документ, а сам Зеленський - ні.

Як повідомляв Главред, США, Україна та Росія не дійшли згоди в переговорах, ключовим "каменем спотикання" лишається Донбас. Президент Зеленський повідомив, що елементи американського плану потребують додаткового обговорення й Україна наполягає на окремих гарантіях безпеки від західних партнерів.

Читайте також:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.






