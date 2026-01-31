Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дводенна пауза в ударах по енергетиці була імітацією: Чернєв про справжні плани РФ

Дар'я Пшеничник
31 січня 2026, 07:59
412
За його словами, ця пауза має політичний підтекст.
Энергетическое перемирие
Тимчасове припинення ракетних ударів Росії по енергетиці України / Колаж: Главред, фото: Facebook/Єгор Чернєв, ДСНС

Ключове:

  • РФ призупинила удари через потепління
  • Пауза на два дні — фарс
  • Це політичний реверанс Путіна Трампу

Російська армія тимчасово призупинила удари по українській енергетичній інфраструктурі, однак це не означає зміну її тактики. Причиною паузи стало потепління, яке знижує ефективність атак на енергетику. Про це заявив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телеканалу Еспресо.

"Росіяни бачать, що є певне потепління в Україні, і їм невигідно витрачати зараз ракети, адже вони будуть не так ефективні, як їм здається", — наголосив Чернєв.

відео дня

За його словами, удари по енергетичній системі мають найбільший ефект саме під час сильних морозів, коли мільйони людей залишаються без світла й тепла. Тому нинішня пауза — лише демонстративний крок, адже за два дні неможливо відновити пошкоджені об’єкти чи суттєво змінити ситуацію. Політик також вважає, що цей крок має політичний підтекст.

"Я думаю, що це реверанс у бік Трампа з боку Путіна: ніби він дослухається, йде на якісь поступки, на якісь компроміси", — зазначив депутат.

Водночас Чернєв підкреслив, що ні Україна, ні США не сприймають такі дії як реальні компроміси.

"Це не ті поступки, яких сьогодні очікуємо ми й очікують США від РФ", — підсумував він.

Чому Путін погодився на енергетичне перемир'я - думка експерта

Експерт Іван Яковина зазначив, що російські блогери обурені заявою Трампа про прохання до Путіна не бити по енергетиці України в морози. Вони вважають це "зрадою" та бояться, що Кремль зупинить атаки напередодні сильних холодів. Путін, Лавров і Пєсков мовчать, що лише посилює роздратування в російських пропагандистських колах.

Яковина припускає, що Путін погодився на прохання Трампа, бо саме той є ключовою надією Кремля на вигідний вихід із війни. Водночас публічність цієї домовленості б’є по іміджу російського лідера всередині РФ, тому найімовірніше він просто уникатиме коментарів і тимчасово зникне з публічного простору.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українських містах протягом тижня.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення атак по енергетичній інфраструктурі, та висловив сподівання, що американській стороні вдасться досягти відповідних домовленостей. Згодом він заявив, що Україна дзеркально дотримуватиметься так званого енергетичного перемир’я, хоча безпосередньо під час переговорів в Абу-Дабі це питання не обговорювалося.

У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я триватиме лише до 1 лютого. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, РФ погодилась тимчасово не атакувати енергооб’єкти на прохання Дональда Трампа, щоб створити умови для переговорів.

Варто також прочитати:

Про персону: Єгор Чернєв

Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.

З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Єгор Чернєв Енергетичне перемир'я
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відчайдушний хід Кремля: The Telegraph пояснив справжню суть енергетичного перемирʼя

Відчайдушний хід Кремля: The Telegraph пояснив справжню суть енергетичного перемирʼя

08:59Війна
Дводенна пауза в ударах по енергетиці була імітацією: Чернєв про справжні плани РФ

Дводенна пауза в ударах по енергетиці була імітацією: Чернєв про справжні плани РФ

07:59Війна
Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:47Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Останні новини

08:59

Відчайдушний хід Кремля: The Telegraph пояснив справжню суть енергетичного перемирʼя

08:54

Морози до -30 скують Рівненщину: коли чекати екстремальний холод "червоного рівня"

08:14

Чому чоловіки уникають серйозних стосунків: пояснення психолога

08:10

Проти Росії введено найбільшу в світі кількість санкцій, але є нюансПогляд

07:59

Дводенна пауза в ударах по енергетиці була імітацією: Чернєв про справжні плани РФ

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз ПендзинаКвадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина
06:40

Повня у Леві 1 лютого 2026 року: кого накриє хвиля змін - Таро прогноз

06:10

Чи може Путін порушити енергетичне перемирʼя?Погляд

06:07

Дитина між мамою і татом: найболючіша сторона розлучення

05:34

Ймовірна кохана Цимбалюка з'явилася з обручкою — деталі

Реклама
05:08

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

04:41

Перевершує Дніпро: яка сама глибока річка України та чим вона манить тисячі туристів

04:13

"Космічна" ціна на базовий продукт: експерт попередив, що скоро подорожчає

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з грибами за 33 секунди

03:37

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

03:04

Кінець логоманії й оверсайзу: як змінюється мода у 2026 році

02:47

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:34

Який посуд заборонено ставити у мікрохвильовку: більшість не здогадується

01:41

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

00:50

"Віддадуть перевагу європейському шляху": Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ

30 січня, п'ятниця
23:47

Графік вимкнення світла на 31 січня: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

Реклама
23:27

Світла буде в рази більше: графіки відключень для Львівщини на 31 січня

23:08

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:06

Хто може отримати гроші на генератор для будинку: як отримати допомогу від держави

21:51

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:44

Чи погодився Путін на "перемир'я": Жданов назвав дату наступного удару

21:08

РФ масштабує технології "комбінованого шоку", – Івашин

20:49

Відключення світла в Рівному та області: з'явився новий графік на 31 січня

20:48

Чоловік купив будинок в Італії за 1 євро, але відмовився від нього: в чому причина

20:24

"Відлік почався": Зеленський зробив нову заяву про енергетичне перемир'я

20:03

Не лише "домосід" - як правильно назвати людину, яку не витягнеш із хатиВідео

19:52

Що насправді бачать сканери в аеропортах: правда приголомшила пасажирів

19:36

"Окупанти влаштували сафарі на людей": Зеленський назвав найбільш вразливі області

19:10

Навіщо Трамп просто попіарився на викраденні МадуроПогляд

18:50

У Держдумі РФ вимагають завдати ударів по Україні "потужною зброєю відплати"

18:34

"За межею абсурду": нове зобов'язання від ПриватБанку вразило українців

18:27

В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

17:46

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

17:35

Вартість різко змінилася: в Україні переписали ціни на популярний продукт

17:30

РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

17:28

Скільки разів на день слід годувати кота: експерти назвали оптимальну норму

Реклама
17:09

Український фільм номінований на престижну премію в США - трейлерВідео

17:08

Як стильно носити клітинку: розкрито головний принт 2026 рокуВідео

17:01

З чим потрібно бути обережними в цей день: заборони у свято 31 січня

16:39

"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

16:37

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

16:28

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

16:13

Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

16:04

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:02

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності назображенні матері з сином за 45 секунд

15:52

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти