Дводенна пауза в ударах по енергетиці була імітацією: Чернєв про справжні плани РФ

За його словами, ця пауза має політичний підтекст.

Тимчасове припинення ракетних ударів Росії по енергетиці України

РФ призупинила удари через потепління

Пауза на два дні — фарс

Це політичний реверанс Путіна Трампу

Російська армія тимчасово призупинила удари по українській енергетичній інфраструктурі, однак це не означає зміну її тактики. Причиною паузи стало потепління, яке знижує ефективність атак на енергетику. Про це заявив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телеканалу Еспресо.

"Росіяни бачать, що є певне потепління в Україні, і їм невигідно витрачати зараз ракети, адже вони будуть не так ефективні, як їм здається", — наголосив Чернєв. відео дня

За його словами, удари по енергетичній системі мають найбільший ефект саме під час сильних морозів, коли мільйони людей залишаються без світла й тепла. Тому нинішня пауза — лише демонстративний крок, адже за два дні неможливо відновити пошкоджені об’єкти чи суттєво змінити ситуацію. Політик також вважає, що цей крок має політичний підтекст.

"Я думаю, що це реверанс у бік Трампа з боку Путіна: ніби він дослухається, йде на якісь поступки, на якісь компроміси", — зазначив депутат.

Водночас Чернєв підкреслив, що ні Україна, ні США не сприймають такі дії як реальні компроміси.

"Це не ті поступки, яких сьогодні очікуємо ми й очікують США від РФ", — підсумував він.

Чому Путін погодився на енергетичне перемир'я - думка експерта

Експерт Іван Яковина зазначив, що російські блогери обурені заявою Трампа про прохання до Путіна не бити по енергетиці України в морози. Вони вважають це "зрадою" та бояться, що Кремль зупинить атаки напередодні сильних холодів. Путін, Лавров і Пєсков мовчать, що лише посилює роздратування в російських пропагандистських колах.

Яковина припускає, що Путін погодився на прохання Трампа, бо саме той є ключовою надією Кремля на вигідний вихід із війни. Водночас публічність цієї домовленості б’є по іміджу російського лідера всередині РФ, тому найімовірніше він просто уникатиме коментарів і тимчасово зникне з публічного простору.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українських містах протягом тижня.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення атак по енергетичній інфраструктурі, та висловив сподівання, що американській стороні вдасться досягти відповідних домовленостей. Згодом він заявив, що Україна дзеркально дотримуватиметься так званого енергетичного перемир’я, хоча безпосередньо під час переговорів в Абу-Дабі це питання не обговорювалося.

У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я триватиме лише до 1 лютого. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, РФ погодилась тимчасово не атакувати енергооб’єкти на прохання Дональда Трампа, щоб створити умови для переговорів.

Про персону: Єгор Чернєв Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

