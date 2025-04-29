Макрон розповів про роль зустрічі Зеленського та Трампа: ЗМІ оприлюднили деталі

Президент Франції Макрон заявив, що зустріч Зеленського і Трампа допомогла посилити тиск на Росію.

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Макрон розповів про зустріч Зеленського і Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Очікується ескалація санкцій проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у базиліці святого Петра мала значний вплив на зміну балансу переговорів щодо війни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю для видання Paris Match.

Макрон підкреслив, що ця зустріч сприяла відновленню тиску на Росію:

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"Я вважаю, що завдяки цій зустрічі нам вдалося повернути тиск на Росію. Це було метою, тому що було б несправедливо, якби тиск чинився виключно на Україну".

Французький лідер також зазначив, що в найближчі 8-10 днів варто очікувати посилення політичного тиску на Москву. За його словами, США прагнуть досягти реального припинення вогню, хоча Росія поки не приєдналася до цього процесу.

"Разом із США ми маємо посилити риторику проти Росії. Здається, мені вдалося переконати американців у необхідності ескалації погроз і, потенційно, санкцій, аби змусити Москву погодитися", – зазначив Макрон.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень може стати вирішальним у переговорах про припинення війни. Україна та Росія зараз перебувають ближче до укладення мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але мирний процес ще не завершено.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні та "підписати угоду".

Також Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру.

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