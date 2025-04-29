Макрон розповів про роль зустрічі Зеленського та Трампа: ЗМІ оприлюднили деталі

Про головне:
- Макрон заявив, що зустріч сприяла зміцненню позицій України
- Президент Франції підкреслив важливість співпраці з США
- Очікується ескалація санкцій проти Росії
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у базиліці святого Петра мала значний вплив на зміну балансу переговорів щодо війни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю для видання Paris Match.
Макрон підкреслив, що ця зустріч сприяла відновленню тиску на Росію:
"Я вважаю, що завдяки цій зустрічі нам вдалося повернути тиск на Росію. Це було метою, тому що було б несправедливо, якби тиск чинився виключно на Україну".
Французький лідер також зазначив, що в найближчі 8-10 днів варто очікувати посилення політичного тиску на Москву. За його словами, США прагнуть досягти реального припинення вогню, хоча Росія поки не приєдналася до цього процесу.
"Разом із США ми маємо посилити риторику проти Росії. Здається, мені вдалося переконати американців у необхідності ескалації погроз і, потенційно, санкцій, аби змусити Москву погодитися", – зазначив Макрон.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень може стати вирішальним у переговорах про припинення війни. Україна та Росія зараз перебувають ближче до укладення мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але мирний процес ще не завершено.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні та "підписати угоду".
Також Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру.
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Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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