"Трампу наплювати, як закінчиться війна": Жданов назвав мету президента США

Путін просто знущається над Трампом. І в цьому випадку Трамп – "хлопчик для биття": що Путін сказав, те Трамп озвучує і намагається робити.

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Жданов назвав мету президента США/ колаж: Главаред, фото: скрін, Главред, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Основні тези Жданова:

США не вийдуть із перемовин щодо України, бо це обвалить їхній рейтинг

Трампу наплювати, чим закінчиться війна, а Путін знущається з президента США

Трамп просто хоче отримати Нобелівську премію миру за зупинку війни в Україні

США не вийдуть із перемовин щодо України, бо це обвалить їхній рейтинг. І тоді слова Макрона про те, що Європа більше не залежить від Сполучених Штатів, стануть реальністю. Тому Штати просто фізично не можуть вийти з переговорів.

Те, що у США погрожують вийти з переговорів – це шантаж. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

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"Це шантаж. Це політика: кричи голосніше, проси більше – і отримаєш те, що хочеш. Але нам би було легше, якби Штати вийшли з переговорного процесу, тому що нам дуже важко боротися з постійним проштовхуванням російських наративів і путінських ідей нинішньою американською адміністрацією. Я думаю, США не ризикнуть вийти з переговорів. Однак з їхнього боку можливий демарш: вийдуть з переговорів на місяць, а потім повернуться", – зазначив Жданов.

За словами експерта, російський диктатор Володимир Путін просто знущається над американським президентом Дональдом Трампом. І в цьому випадку Трамп – "хлопчик для биття": що Путін сказав, те Трамп і озвучує, і намагається робити.

"Сказав Путін, що хоче отримати територію України, ось вони і намагаються реалізувати це його бажання. Не вийшло "відкусити" п'ять регіонів України – вони намагаються "відкусити" хоч один", – зазначив Жданов.

Експерт вважає, що Сполучені Штати Америки намагаються заморозити конфлікт, і Трампу наплювати, чим закінчиться війна. Президенту США потрібно, щоб сторони просто перестали стріляти. А він отримає Нобелівську премію миру.

"Як бачите, особисті амбіції Трампа перевищують державний інтерес. Трампу не спиться через те, що Обама отримав Премію миру, а він – ні. Напевно, якщо ми погодимося на перемир'я, і воно настане хоч у якомусь вигляді, Трамп одразу поїде в Осло і вимагатиме премію", – припускає експерт.

Жданов нагадав, що ми все це проходили 2014 року і прекрасно розуміємо, що без третьої сторони і без контролю та гарантій безпеки від неї ніякого перемир'я не буде.

"Тоді перемир'я протрималося кілька тижнів, коли приїхало ОБСЄ, а потім почалися "каруселі" з російською технікою, яка вдень стояла, а вночі стріляла. І все розвалилося. ОБСЄ було під повним контролем російських військ, а далі все пішло-поїхало. У результаті було вісім років збройного конфлікту низької інтенсивності. Зараз буде те саме в разі перемир'я", – сказав він.

Перемовини щодо припинення вогню – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський анонсував дату нових переговорів щодо миру і назвав мету України. Представники чотирьох країн працюватимуть у Лондоні, повідомив Володимир Зеленський.

Також раніше Трамп сказав, коли Україна може укласти мирну угоду з РФ. Президент США заявив, що відбулися "дуже хороші зустрічі" щодо України та Росії.

Нагадаємо, Зеленський запропонував РФ найпростіший шлях припинення вогню. Президент підтвердив, що Україна готова не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і очікує такої ж відповідальної позиції з боку Росії.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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