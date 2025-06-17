Тактика залякування в дії: українців попередили про загрозу нової атаки РФ

Головне із заяви експерта:
- Росіяни били по цивільних об’єктах цілеспрямовано
- Це їхня тактика залякування цивільного населення
- Вона потрібна для того, щоб українці були готові до будь-яких перемовин
Армія країни-агресора Росії під час останньої атаки на Україну застосувала свою класичну тактику - залякування цивільного населення. Про це повідомив військовий експерт Михайло Жирохов в коментарі Radio NV.
"Те, що вони били по цивільних об’єктах – це цілеспрямовано. Вони зараз намагаються будь-яким чином зменшити підтримку армії, моральний дух. Аби українське суспільство було готове до будь-яких перемовин з будь-яким результатом. Лише для того, щоб ці удари припинилися", - наголосив він.відео дня
За його словами, тактика росіян з примусом до переговорів не нова.
Зокрема, експерт зауважив, що росіяни раніше використовували таку тактику під час війни у Чечні та Сирії.
"Тому, на жаль, такі удари будуть продовжуватися і надалі", - підсумував Жирохов.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.
Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.
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Хто такий Михайло Жирохов?
Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.
Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.
Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.
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