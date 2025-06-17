Тактика залякування в дії: українців попередили про загрозу нової атаки РФ

Росія вже використовувала таку тактику ударів під час війни у Чечні та Сирії.

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Масовані атаки Росії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Росіяни били по цивільних об’єктах цілеспрямовано

Це їхня тактика залякування цивільного населення

Вона потрібна для того, щоб українці були готові до будь-яких перемовин

Армія країни-агресора Росії під час останньої атаки на Україну застосувала свою класичну тактику - залякування цивільного населення. Про це повідомив військовий експерт Михайло Жирохов в коментарі Radio NV.

"Те, що вони били по цивільних об’єктах – це цілеспрямовано. Вони зараз намагаються будь-яким чином зменшити підтримку армії, моральний дух. Аби українське суспільство було готове до будь-яких перемовин з будь-яким результатом. Лише для того, щоб ці удари припинилися", - наголосив він. відео дня

За його словами, тактика росіян з примусом до переговорів не нова.

Зокрема, експерт зауважив, що росіяни раніше використовували таку тактику під час війни у Чечні та Сирії.

"Тому, на жаль, такі удари будуть продовжуватися і надалі", - підсумував Жирохов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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