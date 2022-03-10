"Свої мотиви, чисто бабки": окупанти розповіли про мародерство командирів РФ

Полонений російський окупант / Фото 200rf.com

Командири російських окупаційних військ в Україні займаються грабежами і мародерством.

Про це розповідають військовослужбовці РФ в Україні. Телефонні перехоплення опубліковано в Мережі.

При цьому наголошується, що багато командирів РФ вже виїхали з України з награбованим.

- Слух такий, вірніше у відкриту кажуть, що ваші командири, плейстейшени нап** * або, б***ь і шампанське!

- Так, так!

- І що вони вже уп*** або звідти.

- Ну, ми самі по собі тут пересуваємося!

- А вони трофеї зібралися в Києві п***?

- Так, звичайно, у всіх свої тут мотиви, чисто бабки і що б с***дитити було.

Крім того, окупант поскаржився, що на нього "тисне таке ставлення": "Скотське... і найприкріше, що ти зробити нічого не можеш, розумієш?".

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Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.