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Страх і жах у Маріуполі: 7-річний Макар, який підірвав роликом Мережу, розповів про пережите

22 квітня 2022, 22:32

Більше 20 днів сім'я жила в бомбосховищі, їжу готували на багатті, день народження хлопчик зустрічав під обстрілами.

/ Фото Reuters

Семирічний житель Маріуполя Донецької області Макар, який записав ролик з оточеного російськими окупантами міста, вже в безпеці. Дитина розповіла про пережиті жахи в місті, яке зруйнували російські окупанти.

Макар з мамою і сестричкою переїхали в Запоріжжя. У коментарі ТСН він з болем згадував останні тижні в Маріуполі.

Більше 20 днів сім'я жила в бомбосховищі, їжу готували на багатті, день народження хлопчик зустрічав під обстрілами: "Я думала про те, що я обов'язково виберуся звідси, і я обов'язково покажу це відео, щоб люди знали, українці, про те, що відбувається в Маріуполі. Про те, як живуть наші діти. І зараз вони там сидять".

"4 ракети прилетіли до нас на сусідній поверх. Ми на п'ятому жили, а на четвертий прилетіло. Дах прямо на нас впав. Стін зовсім не було. Як би статі теж не було", - розповідає Макар.

Незважаючи на цинічні повідомлення в коментарях мамі дитини написали кілька росіянок і зізналися: після відео змінили своє уявлення про цю війну. Це, вважає жінка - головна користь записаного відео. З України їхати сім'я поки не збирається і дуже мріє повернутися в Маріуполь.

Що відомо про знаменитий ролик Макара

Мама хлопчика вирішила, що повинна записати відео і показати, що відбувається, тому що не знала, чи знає хтось про ситуацію і чи прийде хтось допомогу. Кілька секундний ролик, який записав Макар з мамою, отримав шалений резонанс і співчуття з усього світу. "Підтримували люди. Найяскравіші і складні побажання писали люди", - каже Ірина.

Свій знаменитим ролик хлопчик зміг записати тільки з 5 разу, на ньому хлопчик розповідає, що у нього день народження і "дякує рятувальникам", які зруйнували його будинок.

Цей ролик зі зруйнованого Маріуполя буквально підірвав Мережу. За лічені дні - понад 350 тисяч переглядів. Макар у своєму зруйнованому будинку звертається до кривдників – росіян.

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