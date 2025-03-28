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"Це лише питання часу": Україна буде змушена зробити жорстку заяву щодо США

Юрій Берендій
28 березня 2025, 05:02
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Політика США щодо підтримки Росії шкодить Україні і вона рано чи пізно буде змушена це визнати, зазначив Клименко.
'Це лише питання часу': Україна буде змушена зробити жорстку заяву щодо США
Україна буде змушена зробити жорстку заяву щодо США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Клименко:

  • Перспектив у переговорній темі імені Трампа немає
  • Україна буде змушена визнати, що політика США шкодить

Перспектив для переговорів за ініціативою Дональда Трампа немає. Колишній президент США прагне налагодити відносини з Путіним або з Росією, тоді як мета Путіна — знищення України. Про це в інтерв’ю Главреду заявив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Де в цій схемі місце для нас? Тому рано чи пізно Україна буде змушена заявити, що політика, яку проводять Сполучені Штати Америки, спрямована на підтримку Росії і завдає шкоди Україні. Це лише питання часу", - сказав він.

За його словами, нині і Україна, і Захід — країни ЄС, Велика Британія, Канада — змушені зволікати. По-перше, щоб зрозуміти, чи політичні тенденції у Вашингтоні є довготривалими, чи це тимчасове явище. По-друге, щоб мати час на розробку й ухвалення заходів для компенсації наслідків поступового зближення США з Росією.

Дивіться відео інтервʼю Андрія Клименка Главреду про перемирʼя у Чорному морі:

"Саме тому поки що немає різких заяв і радикальних дій. Усе це більше схоже на спокійну розмову лікаря-психіатра з психічно хворим: "Не хвилюйся, не хвилюйся, ми все обговоримо, тільки спокійно. Без різких рухів. Давай ще раз усе обговоримо". Ну, приблизно так", - резюмував аналітик.

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Заяви Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп припустив, що Росія навмисно затягує час, відкладаючи досягнення повного перемир’я з Україною. Про це повідомляє Politico. Водночас він переконаний, що Москва зрештою прагне завершення війни.

Спецпосланник Трампа Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News заявив, що, хоча Росія контролює лише одну область України, вона не має наміру відмовлятися від претензій на інші регіони.

У розмові з Outkick, на яку посилається Bloomberg, Трамп зазначив, що ситуація зі стримуванням подальшої ескалації між Росією та Україною перебуває "під контролем". Він також наголосив, що його добрі відносини з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським відіграють ключову роль у потенційних переговорах щодо припинення бойових дій.

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Хто такий Андрій Клименко

Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія.

Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем".

З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку.

З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

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