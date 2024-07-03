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ГУР знищило десяток одиниць техніки окупантів: з'явилися яскраві кадри

3 липня 2024, 11:58
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Бійці Генерального управління розвідки нищать техніку окупантів за допомогою fpv-дронів та показують ефектне відео.
ГУР знищило десяток одиниць техніки окупантів: з'явилися яскраві кадри
Боєць ГУР та кадри з відео / колаж: Главред фото: НикВести, БукІнфо, скриншот з відео

Бійці ГУР МО України спецпідрозділу "Кабул 9" показали на відео, як вони нищать ворожу техніку та логістику окупантів. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у своєму Telegram-каналі 3 липня.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на фронті за добу спопелили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки московитів", - йдеться у повідомленні відомства.

відео дня
ГУР знищило десяток одиниць техніки окупантів: з'явилися яскраві кадри
Допис ГУР / фото: скриншот з відео ГУР МОУ в Telegram

Також у ГУР повідомили, що бійці досить успішно працюють, застосовуючи fpv-дрони та вражають не лише військову техніку окупантів, але і особовий склад.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Як ЗСУ нищать ворога за допомогою дронів

Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Нагадаємо, раніше, 22-28 червня Україна завдала ударів по російському Центру космічного стеження і зв'язку в захопленому РФ Криму.

У ніч на 30 червня у чотирьох регіонах країни-агресора Росії повідомили про нібито атаку безпілотників. Місцеві жителі і влада Брянської, Бєлгородської, Липецької та Курської областей підняли шум у мережі через вибухи, руйнування та зникнення світла.

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