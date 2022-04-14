Спалили орків разом з технікою: десант ЗСУ звільнив на півдні кілька населених пунктів

Воїни ДШВ ЗСУ провели успішну операцію на південному напрямку.
В результаті реалізації спланованої операції бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, раніше захоплених окупантами РФ.
Як розповіли у прес-службі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни ДШВ ЗСУ провели успішну операцію на південному напрямку.
Відзначається, що у зв'язку з певними обставинами, поки не можна повідомляти всі подробиці і розкривати хід проведення даної операції.
"Зазначимо, що діяли львівські десантники дуже успішно", - йдеться в повідомленні.
У ЗСУ уточнили, що були завчасно проведені необхідні заходи щодо виявлення та придушення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об'єктів противника.
Після цього, штурмовими підрозділами були проведені наступальні дії, додали в ДШВ ЗСУ.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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