Спалили орків разом з технікою: десант ЗСУ звільнив на півдні кілька населених пунктів

/ Facebook/80brigade

В результаті реалізації спланованої операції бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, раніше захоплених окупантами РФ.

Як розповіли у прес-службі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни ДШВ ЗСУ провели успішну операцію на південному напрямку.

Відзначається, що у зв'язку з певними обставинами, поки не можна повідомляти всі подробиці і розкривати хід проведення даної операції.

"Зазначимо, що діяли львівські десантники дуже успішно", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ уточнили, що були завчасно проведені необхідні заходи щодо виявлення та придушення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об'єктів противника.

/ Facebook/80brigade

Після цього, штурмовими підрозділами були проведені наступальні дії, додали в ДШВ ЗСУ.

/ Facebook/80brigade

/ Facebook/80brigade

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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