Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Лише 2 країни: у Німеччині сказали, хто може змусити РФ закінчити війну в Україні

Маріна Фурман
18 червня 2025, 11:33
764
Мерц переконаний, що США повинні тиснути на Росії, щоб війна в Україні закінчилася.
Мерц, ВСУ
Мерц зробив заяву про війну в Україні та звернувся до адміністрації Трампа / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Головне:

  • Санкції можуть зупинити війну в Україні
  • Тиснути економічно можуть лише Китай та США

Зупинити війну в Україну може лише потужний економічний тиск на Москву. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Він наголосив, що санкції проти країни-агресора Росії є ключовим елементом для припинення війни в Україні.

відео дня

За словами Мерца, важелі впливу для припинення війни мають лише дві країни. Серед яких Сполучені Штати Америки та Китай.

На думку німецького канцлера, Пекін не буде тиснути економічно на РФ, тож відповідальність покладається насамперед на Вашингтон.

"Лише дві країни у світі мають реальні можливості здійснити такий тиск, — заявив він. — Одна з них — Китайська Народна Республіка, інша — Сполучені Штати Америки. Китай цього не зробить. Тому залишається США, які повинні це зробити, і ми заохочуємо та підбадьорюємо американського президента Дональда Трампа", - наголосив Мерц.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, росіяни щодня завдають ударів по Україні. Зокрема, у ніч на 17 червня, ворог атакував Київ дронами та ракетами. Внаслідок удару РФ загинули люди.

Вже у ніч на 18 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. За попередніми даними, ворог застосував 13 безпілотників для атаки на місто. Внаслідок російського обстрілу виникло три пожежі, площею 100, 300 та 800 м. кв.

Тим часом конфлікт між Росією та Україною у Москві називають "спеціальною військовою операцією". Після того як СБУ провела операцію "Павутина", лють у РФ сягнула такого рівня, що лунали нові заклики до глави Кремля Володимира Путіна офіційно "оголосити війну" Україні.

Інші новини:

Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Мерц став новим німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні Дональд Трамп Сі Цзіньпін санкції проти Росії Фрідріх Мерц
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи може Росія висадити десант в Одесі та захопити місто: у ЗСУ чітко відповіли

Чи може Росія висадити десант в Одесі та захопити місто: у ЗСУ чітко відповіли

14:05Фронт
Економіка на межі зупинки: Кремль попередили про катастрофу, як при розвалі СРСР

Економіка на межі зупинки: Кремль попередили про катастрофу, як при розвалі СРСР

13:50Економіка
Рада ухвалила закон про множинне громадянство: що важливо знати

Рада ухвалила закон про множинне громадянство: що важливо знати

12:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Місяць в Овні: які 4 знаки отримають добрі новини вже в середу, 18 червня

Місяць в Овні: які 4 знаки отримають добрі новини вже в середу, 18 червня

Влупила затяжна магнітна буря: через скільки днів можна буде видихнути

Влупила затяжна магнітна буря: через скільки днів можна буде видихнути

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 червня (оновлюється)

Нові правила мобілізації в Україні: чого хоче Захід та кого призвуть першими

Нові правила мобілізації в Україні: чого хоче Захід та кого призвуть першими

Останні новини

14:05

Чи може Росія висадити десант в Одесі та захопити місто: у ЗСУ чітко відповіли

13:59

Білизна після сушіння стане "яскравою" з одним копійчаним натуральним засобомВідео

13:50

Економіка на межі зупинки: Кремль попередили про катастрофу, як при розвалі СРСР

13:49

Водії в Україні можуть отримати штраф за відчинені вікна авто - деталі

12:59

Рада ухвалила закон про множинне громадянство: що важливо знати

Україна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – ЗагороднійУкраїна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – Загородній
12:56

На АЗС України підскочили ціни: скільки доведеться заплатити водіям

12:30

Трамп фактично відкрив шлях масованим атакам РФ, забравши зброю в України - WP

12:28

Іменинник на самоті: Максим Галкін опублікував емоційне фото

12:23

Через добу після обстрілу: посольство США засудило російський удар по Києву

Реклама
12:01

4 знаки зодіаку з найяскравішою інтуїцією

11:54

Загроза для Балтії та Фінляндії: у РФ формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію

11:49

Укрзалізниця підвищує ціни: за що пасажирам доведеться платити більше

11:33

Лише 2 країни: у Німеччині сказали, хто може змусити РФ закінчити війну в Україні

11:25

Пенсійні доплати по-новому: хто отримає надбавку з дня народження в Україні

10:45

Різкий скачок на ринку: в Україні переписали ціни на крупи

10:30

Оголосити війну і бомбити Київ щодня: ЗМІ дізналися, чого вимагають від Путіна в РФ

10:20

За життя молилася вся Україна: зʼявилося фото загиблого у Києві 31-річного Дмитра

10:06

"Взяти на понт" американців: чи може РФ захопити Україну до Дніпра

09:39

Яким буде тариф на газ з 1 вересня: українцям назвали ціну за кубометр

09:31

Точно дорожче, ніж торік: ціни на улюблений фрукт суттєво зросли

Реклама
09:03

Діти Кіркорова терміново покинули Росію і оселилися в іншій країні

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 червня (оновлюється)

08:33

Карта Deep State онлайн за 18 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:18

Атака РФ по Києву: кількість жертв зросла, рятувальники дістали тіла з-під руїн

08:16

РФ вдарила по Запоріжжю 13 "Шахедами": зʼявилися фото наслідківФото

07:36

США шукають новий шлях до миру: Келлог планує візит до Лукашенка - Reuters

07:04

G7 не опублікували спільну заяву щодо України: ЗМІ назвали причину

06:24

Больовий поріг російського суспільства: коли росіяни можуть повстатиПогляд

06:12

Гороскоп на завтра 19 червня: Овнам - фінансові втрати, Водоліям - відпочинок

05:32

Що думала Леся Українка про Росію та росіян - правду замовчували в СРСРВідео

05:05

Чому казати "втратити свідомість" неправильно: вчителька пояснила помилкуВідео

04:30

Як під час розмови зрозуміти, що ви не подобаєтесь людині: 9 головних жестів

04:02

Як зварити два види макаронів одночасно: маленька хитрість зекономить час

03:24

Як Україні уникнути поразки та окупації: Горбач назвав варіантВідео

03:01

Пішов на "злочин", щоб врятувати людей: як медик визволяв людей під час атаки на КиївФотоВідео

02:33

Потужна балістика підірвала укріплення РФ: генерал про деталі удару ракети Сапсан

02:00

Татова дівчинка з маминим вайбом: донька Гелени Бонем Картер і Тіма Бертона зробила рідкісний вихід у світВідео

01:56

Перша реакція США на масований удар по Києву: що заявили у Вашингтоні

01:31

"Видаляю зі свого життя": Олена Мозгова зізналася, з ким готова порвати назавжди

01:23

Сєдокова пробила дно: подала документи на спадщину покійного чоловіка

Реклама
01:20

Від Fiat до Volkswagen: експерти назвали ТОП-20 б/у авто, яких краще уникати

01:06

Не може забути першу дружину після розлучення з другою: у Бена Аффлека проблеми

00:51

Кількість загиблих зростає: рятувальники знайшли ще тіла під завалами в Києві

17 червня, вівторок
23:56

"У Путина один глядач": політик розкрив несподівану мету обстрілів України

23:53

Чи можна робити манікюр й фарбувати волосся християнкам: священник відповівВідео

23:30

Влупила затяжна магнітна буря: через скільки днів можна буде видихнути

23:24

У молодшого сина співачки Шер сталося передозування - деталі

23:16

"Нація рабів": Єфросиніна звернулася до росіян і показала переляканого сина

23:13

Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7?Погляд

22:52

В Україні вводять штрафи за "запаску": кого торкнуться нові перевірки поліції

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонНастя КаменськихАлла ПугачоваВіталій КозловськийПотапМаксим ГалкінСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти