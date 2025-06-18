Лише 2 країни: у Німеччині сказали, хто може змусити РФ закінчити війну в Україні

Мерц переконаний, що США повинні тиснути на Росії, щоб війна в Україні закінчилася.

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Мерц зробив заяву про війну в Україні та звернувся до адміністрації Трампа / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

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Санкції можуть зупинити війну в Україні

Тиснути економічно можуть лише Китай та США

Зупинити війну в Україну може лише потужний економічний тиск на Москву. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Він наголосив, що санкції проти країни-агресора Росії є ключовим елементом для припинення війни в Україні.

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За словами Мерца, важелі впливу для припинення війни мають лише дві країни. Серед яких Сполучені Штати Америки та Китай.

На думку німецького канцлера, Пекін не буде тиснути економічно на РФ, тож відповідальність покладається насамперед на Вашингтон.

"Лише дві країни у світі мають реальні можливості здійснити такий тиск, — заявив він. — Одна з них — Китайська Народна Республіка, інша — Сполучені Штати Америки. Китай цього не зробить. Тому залишається США, які повинні це зробити, і ми заохочуємо та підбадьорюємо американського президента Дональда Трампа", - наголосив Мерц.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, росіяни щодня завдають ударів по Україні. Зокрема, у ніч на 17 червня, ворог атакував Київ дронами та ракетами. Внаслідок удару РФ загинули люди.

Вже у ніч на 18 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. За попередніми даними, ворог застосував 13 безпілотників для атаки на місто. Внаслідок російського обстрілу виникло три пожежі, площею 100, 300 та 800 м. кв.

Тим часом конфлікт між Росією та Україною у Москві називають "спеціальною військовою операцією". Після того як СБУ провела операцію "Павутина", лють у РФ сягнула такого рівня, що лунали нові заклики до глави Кремля Володимира Путіна офіційно "оголосити війну" Україні.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Мерц став новим німецьким канцлером.

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