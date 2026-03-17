Вибухи в Запоріжжі: Росія завдала удару по терміналу, постраждали працівники

Восьмеро людей отримали поранення внаслідок ракетного удару по Запоріжжю.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-v-zaporozhe-rf-udarila-po-terminalu-postradali-rabotniki-10749491.html Посилання скопійоване

Росія завдала удару по логістичному об'єкту в Запоріжжі

Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий удар припав на територію біля одного з терміналів логістичного оператора. Є постраждалі.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про ракетну загрозу о 06:10. Згодом пролунали вибухи.

відео дня

"Ворожий удар припав поблизу одного з терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували 7 працівників", - написав Федоров.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю:

Чотири людини отримали контузії, ще троє – порізи голови та тіла. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Пізніше Федоров уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб.

"Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох осіб медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав голова ОВА.

Повітряні атаки РФ по Україні – останні новини

Як писав Главред, вранці 16 березня армія РФ атакувала Київ дронами – у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

Вибухи прогриміли в Харкові. Крім того, на Дніпропетровщині ворог атакував два райони області, поранена 71-річна жінка. В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя травмовані люди, є жертви. Під завалами були люди. Також росіяни атакували Чернігівську область.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що армія РФ завдала нетипового удару по Київській області із застосуванням ударних дронів різних типів. Також удар був спрямований на Одеську та Запорізьку області.

Інші новини:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред