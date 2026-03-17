"Можу зробити все, що захочу": Трамп розкрив сценарій для ще однієї країни

Лідери двох країн обговорюють перспективи подальших кроків і контактів.

Президент США підкреслив, що може робити з Кубою все, що вважатиме за потрібне / Колаж Главред, фото: National Guard, instagram.com/potus/

Коротко:

Дональд Трамп заявив про можливість "взяти Кубу"

Заява пролунала 16 березня на фоні кризи на острові

Напруженість між США та Кубою зростає на тлі економічних проблем

Президент США Дональд Трамп зробив скандальну заяву щодо Куби, заявивши про можливість взяття контролю над островом. Під час виступу 16 березня він зазначив, що вважає це "великою честю", повідомляє Clash Report.

"Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це було б добре. Це велика честь", — сказав Трамп.

За його словами, США мають достатньо можливостей впливу на ситуацію на острові: "Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу".

Заяви Трампа прозвучали на тлі поглиблення економічної та політичної кризи на Кубі та загострення відносин між Вашингтоном і Гаваною.

Можливі угоди та подальші кроки

Як повідомляє Reuters, 15 березня Трамп припустив, що США можуть найближчим часом укласти угоду з Кубою або ухвалити інші рішення щодо острова.

"Куба також хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо все, що нам потрібно", — додав президент на борту літака Air Force One.

Президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив початок переговорів із США, зазначивши, що країна переживає одну з найсерйозніших економічних криз за останні десятиліття.

"Ці переговори спрямовані на пошук рішень через діалог щодо двосторонніх розбіжностей, які існують між двома країнами", — сказав Діас-Канель.

Він висловив сподівання, що переговори допоможуть "відійти від конфронтації".

Удари по Ірану — останні новини

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Крім того, американські атаки на острів Харг у Перській затоці, де розташований головний нафтовий термінал Ірану, "повністю знищили" більшу частину острова. Президент США Дональд Трамп різко заявив, що його війська можуть завдати ще ударів, але тільки "для розваги".

Нагадаємо, у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

