"Можу зробити все, що захочу": Трамп розкрив сценарій для ще однієї країни

Руслан Іваненко
17 березня 2026, 01:52
Лідери двох країн обговорюють перспективи подальших кроків і контактів.
Президент США підкреслив, що може робити з Кубою все, що вважатиме за потрібне

Коротко:

  • Дональд Трамп заявив про можливість "взяти Кубу"
  • Заява пролунала 16 березня на фоні кризи на острові
  • Напруженість між США та Кубою зростає на тлі економічних проблем

Президент США Дональд Трамп зробив скандальну заяву щодо Куби, заявивши про можливість взяття контролю над островом. Під час виступу 16 березня він зазначив, що вважає це "великою честю", повідомляє Clash Report.

"Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це було б добре. Це велика честь", — сказав Трамп.

За його словами, США мають достатньо можливостей впливу на ситуацію на острові: "Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу".

Заяви Трампа прозвучали на тлі поглиблення економічної та політичної кризи на Кубі та загострення відносин між Вашингтоном і Гаваною.

Можливі угоди та подальші кроки

Як повідомляє Reuters, 15 березня Трамп припустив, що США можуть найближчим часом укласти угоду з Кубою або ухвалити інші рішення щодо острова.

"Куба також хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо все, що нам потрібно", — додав президент на борту літака Air Force One.

Президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив початок переговорів із США, зазначивши, що країна переживає одну з найсерйозніших економічних криз за останні десятиліття.

"Ці переговори спрямовані на пошук рішень через діалог щодо двосторонніх розбіжностей, які існують між двома країнами", — сказав Діас-Канель.

Він висловив сподівання, що переговори допоможуть "відійти від конфронтації".

Удари по Ірану — останні новини

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Крім того, американські атаки на острів Харг у Перській затоці, де розташований головний нафтовий термінал Ірану, "повністю знищили" більшу частину острова. Президент США Дональд Трамп різко заявив, що його війська можуть завдати ще ударів, але тільки "для розваги".

Нагадаємо, у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

Останні новини

02:37

Трансгендерний син Шер одружився: яким було весілля 57-річного Чеза Боно

02:32

Для чого реально потрібні пакетики в коробках з нових кросівок: здивує багатьохВідео

02:01

Позашлюбний син Шварценеггера здивував схожістю із зірковим татом

02:00

Нікіта Пресняков збіднів: його батько-путініст розказав правду про стан сина

01:52

"Можу зробити все, що захочу": Трамп розкрив сценарій для ще однієї країни

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:22

Ющенко "дружніми обіймами" привітав Шона Пенна з "Оскаром"

00:48

Не підкорився навіть Шевченку: молодий форвард Динамо повторив унікальний рекорд

00:23

"Не можна прощати": Олена Мозгова заговорила про зраду

00:02

Зіпсують інтер’єр та додадуть клопоту: 4 помилкові рішення під час ремонту кухніВідео

Реклама
16 березня, понеділок
23:29

Олена Тополя розповіла про зміну прізвища після розлучення

23:08

Не лише Донбас: у ЗСУ розкрили, де РФ готує умови для великого натупу

23:06

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

22:55

Потрібна термінова операція: у Марини Хлєбнікової виявили пухлину

22:44

У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиціФотоВідео

22:25

Як створити "мармурові" пасхальні яйця: лайфхак, який підкорив Мережу

22:21

Лише половина водіїв скаже, хто може проїхати прямо: заплутаний тест з ПДРВідео

22:06

"Хочу жити": російська ведуча зі сльозами на очах розповіла про свою смертельну хворобу

22:04

"Літаки Судного дня": чому їхня поява у небі знову привернула увагу мережі

21:55

Найкращий засіб від конденсату на склі: ефект тримається кілька тижнів

21:39

Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталіВідео

Реклама
21:07

Трамп зізнався, кого боїться Путін та висловився про допомогу Україні - деталіВідео

21:06

Тепло бере паузу: на скільки впадуть стовпчики температури у Дніпрі

21:03

Легендарний рецепт великодньої паски — вийде у всіхВідео

21:02

Рідкісна зустріч: Ольга Сумська опублікувала свіже фото Ротару

20:29

Урожай огірків може пропасти повністю: які сусіди шкодять їм найбільшеВідео

20:26

Які делікатеси були розкішшю в СРСР: могли дозволити собі лише заможні

20:24

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядавФотоВідео

20:09

Температура може впасти до -2: погода на Тернопільщині змінить курс

19:57

Персик після морозів: помилка, яку не можна робити при весняній обрізціВідео

19:21

Єдиний шлях до миру: Світан сказав, як Україна може перемогти РосіюВідео

19:21

"Путін дав зелене світло": розкрито деталі "угоди" Росії з СШАВідео

19:20

Чому на чаї з’являється "нафтова" плівка і чи безпечно пити напій з нею

19:10

Війна навколо Ірану змінює правила світової гри: Денисенко про проблему для УкраїниПогляд

19:07

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

18:34

Які тварини приносили українцям достаток і щастя: таємниці фольклоруВідео

18:20

"Будемо досягати цілей на землі": в Кремлі виступили з новою заявою про війну

18:13

Багато новачків: Ребров оголосив склад на вирішальні матчі плейоф до ЧС-2026

17:59

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

17:58

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

17:57

Як друга шкіра: легкий макіяж на щодень з ефектом фотошопу захопив TikTokВідео

Реклама
17:18

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

17:02

Видалила частину органу: українська актриса пішла на ризикований крок

16:55

Депутати рвуться на фронт: Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

16:54

На Житомирщині відчутно похолоднішає: стало відомо, на скільки впаде температура

16:51

12 речей, які категорично заборонено зливати в раковину: більшість не знає

16:41

Вибухи не вщухають вже три дні: Москва під масованою атакою, що відомо

16:24

Соціальні ініціативи Purina: вплив бренду на життя тварин і суспільство новини компанії

16:22

Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло

16:02

Чому туї раптово чорніють: як врятувати дерева після зими

15:45

7 щоденних звичок, які можуть образити вашого собаку: про це мало хто замислюється

