"Не можна прощати": Олена Мозгова заговорила про зраду

Анна Підгорна
17 березня 2026, 00:23
Мозгова знайшла підтримку в несподіваному місці.
Олена Мозгова
Олена Мозгова новини — що музичний продюсер думає про зраду / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Стисло:

  • Олена Мозгова звернулася до світової літератури, щоб розкрити свої думки
  • Вона також показала новий незвичайний образ

Українська музична продюсерка Олена Мозгова в соціальних мережах підняла тему зради. Свою думку з цього приводу вона підкреслила цитатою з роману Маріо П'юзо "Хрещений батько" (був екранізований у 1972 році — прим. редактора).

"Зраду не можна прощати, бо самі зрадники ніколи собі не пробачать власної зради, а значить, будуть завжди небезпечні — і зрадять знову", — говорив у романі дон Віто Корлеоне. У його образі Мозгова і з'явилася у своєму блозі.

За допомогою ШІ вона створила свій портрет у характерному костюмі та з котом на руках. Продюсерка не стала розкривати адресата цитати про зраду та неможливість її пробачити, або якого епізоду ці слова стосуються.

Олена Мозгова
Олена Мозгова новини - що музичний продюсер думає про зраду / фото: instagram.com/olenamozgova1

Раніше Главред розповідав, що українська стрибунка Марина Бех-Романчук перенесла операцію під час пологів. Про це стало відомо через місяць після народження її первістка.

Також український співак Dzidzio змінив імідж. Оновлений Михайло Хома з'явився на концерті своєї куми - співачки Ольги Цибульської, і фліртував з нею прямо на сцені.

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

