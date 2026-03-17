Погрози Ірану та шлях до припинення воєн: Зеленський зробив ряд важливих заяв

Зеленський розкрив деталі довгої співпраці Росії з Іраном.

Зеленський відповів на погрози Ірану

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю i24news та Jerusalem Post. У розмові піднімалась тема Ірану та ролі Росії у конфлікті на Близькому Сході.

Зокрема, згадувалося, що саме іранський режим поставив Росії першу партію "Шахедів", а тепер країна-агресор допомагає у відповідь.

Главред зібрав основні заяви президента України.

Відповідь на погрози Ірану

Як відомо, Іран погрожував Зеленському та Україні ударами через допомогу країнам Перської затоки. Але глава держави каже, що такі повідомлення не нові для України, тому їх не бояться.

За його словами, схожі сигнали від інших країн надходять уже понад 10 років, тобто з початку війни.

"Ми живемо в таких повідомленнях щодня протягом останніх щонайменше чотирьох років, а здебільшого 12 років. Ось чому це не щось нове для нас", - наголосив він.

Допомога Росії з "Шахедами"

Глава держави нагадав, що перша ніч повномасштабної війни почалася з ракет.

"Росія застосувала все, що мала: крилаті, балістичні й інші типи ракет. Вони атакували нас із Росії та з Білорусі. Це було жахливо, але згодом ми знайшли спосіб перехоплювати ракети та захищати людей, енергосистему й іншу інфраструктуру", - йдеться у заяві.

Зеленський підкреслив, що саме іранський режим поставив Росії першу партію "Шахедів" – тисячу дронів.

"Ми зв’язалися з іранцями на рівні розвідувальних служб. Ми попросили їх не постачати Росії зброю. Ми сказали їм, що якщо передані "Шахеди" вб’ють наших цивільних, іранський режим стане союзником Росії. Вони відповіли: "Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію "Шахедів". Це буде 1200 або 1300 дронів, і все. Більше постачань не буде". Але вони збрехали", - наголосив він.

Президент зауважив, що Іран передав Росії не лише тисячі цих дронів, а надав ліцензії на виробництво "Шахедів".

"Вони допомогли Росії збудувати два заводи з виробництва цих дронів і спочатку самі керували їх застосуванням та навчали росіян", - говорить глава держави.

Як Росія допомагає Ірану

Президент також упевнений, що Росія допомагає Ірану, постачаючи безпілотники.

Він зауважив, що в збитому на Близькому Сході "Шахеді" було виявлено російські деталі.

"Так, я впевнений. Ми бачили деякі деталі з одного з "Шахедів", який був знищений в одній з країн Близького Сходу. Це були російські деталі. Ми знаємо це, бо іранці їх не виробляли. Тож я думаю, це означає, що росіяни також допомагають їм, як іранці допомагали їм на самому початку війни, коли вони дали їм "Шахеди"", - говорить Зеленський.

Чому важливо зупинити Росію

Лідер України наголосив, що багато разів намагався пояснити, що Росія за чотири роки повномасштабного вторгнення набула значного досвіду. За його словами, йдеться про знання про поле бою, нові технології, досвід тривалої наземної війни та військово-промислову базу.

"Я завжди наголошував, що це матиме вплив на інші регіони: Африку, Близький Схід, Європу й інші регіони. Тому що Росія має інтереси на Близькому Сході. Вона була союзником колишнього сирійського режиму і залишається союзником нинішнього іранського режиму. Вони мають спільні інтереси з Північною Кореєю – вони союзники. Вони мають інтереси у Європі, зокрема підрив єдності Європейського Союзу", - додає він.

Зеленський підкреслив, що зараз можна побачити, що навіть перебуваючи під ударами, іранський режим б’є у відповідь.

На його думку, країни Близького Сходу не повністю готові відбивати такі масовані атаки. Тому зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн.

Україна готова допомогти іншим країнам

Президент сказав, що Україна вже намагається допомогти країнам, які зіткнулися з цією загрозою. Він уточнив, що Україна направила три групи військових експертів, щоб допомогти країнам оцінити їхні системи протиповітряної оборони та протистояти "Шахедам".

"Зараз три групи вже там. Тепер країнам вирішувати, як використовувати наш досвід", - додав він та наголосив, що роль України має виключно оборонний характер.

Можливість переговорів з Нетаньяху

На запитання про можливий контакт із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Зеленський відповів, що ізраїльська сторона звернулася до нього з приводу бесіди, і він готовий.

"У нього є те, що мені потрібно, і у мене є те, що йому потрібно. Тому я готовий до цього діалогу", - підсумував глава держави.

Ракети "Петріот" не ефективні проти "Шахедів"

Зеленський також розповів, що тисячі ракет "Петріот" не можуть зупинити десятки тисяч іранських "Шахедів".

За його словами, один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета "Петріот". Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами. Просто не вистачить сил.

"В України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. В Америки є прекрасні антибалістичні системи. Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти. Тому треба будувати сучасний захист. Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а Сполучені Штати – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, – ми відкриті", - каже він.

Збільшення виробництва дронів в РФ

Глава держави зауважив, що зараз Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів.

"Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2–3 тисяч перехоплювачів, не менше", - йдеться у заяві.

Зазначається, що дрон-перехоплювач коштує 3–5 тисяч доларів. Тобто на один "Шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до "Петріота" коштує 4 мільйони.

"Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - додає Зеленський.

Мобілізація в Росії

Президент наголосив, що Росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей.

"Щоб військо Росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії. Протягом останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни", - підкреслює глава держави.

Можливість мирної угоди з РФ

На думку Зеленського, в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання.

Він нагадав, що Україна хоче миру, Президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись.

"Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче Путін. Хоча Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва", - сказав президент в інтерв’ю.

За його словами, треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди.

"Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись", - підсумував глава держави.

Читайте також:

Про джерело: i24news i24news - ізраїльський телеканал, що працює з порту Яффи поблизу Тель-Авіва. Виходить в ефір англійською, французькою та арабською мовами. Канал розпочав мовлення 17 липня 2013 року.

