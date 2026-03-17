"У нього є те, що мені потрібно": Зеленський заінтригував заявою про Нетаньяху

Україна та Ізраїль обговорюють співпрацю у боротьбі з іранськими дронами.

https://glavred.net/ukraine/u-nego-est-to-chto-nuzhno-mne-zelenskiy-zaintrigoval-zayavleniem-o-netanyahu-10749488.html Посилання скопійоване

Переговори Зеленського та Нетаньяху поки що не відбулися

Коротко:

Зеленський заявив про готовність до діалогу з Нетаньяху

Ініціатива розмови надійшла від ізраїльської сторони.

Сторони мають взаємний інтерес до співпраці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до діалогу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За словами українського президента, ізраїльська сторона звернулася до нього з приводу можливої розмови.

відео дня

"У нього [Нетаньяху] є те, що потрібно мені, а у мене є те, що потрібно йому. Тож я готовий до цього діалогу", - сказав Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post.

Зеленський наголосив на процесі вдосконалення іранських дронів, який відбувався під час війни Росії проти України. Тепер ці безпілотники атакують і країни Близького Сходу. За словами українського президента, у цьому сенсі Україна має "величезний обсяг знань, отриманих на полі бою".

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Дивіться відео - Зеленський готовий до діалогу з Нетаньяху, мова про співпрацю проти дронів:

Зазначимо, ізраїльське видання Ynet з посиланням на джерела та посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука писало про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху направив Україні прохання про проведення розмови з президентом Зеленським щодо співпраці у перехопленні іранських дронів.

Прохання Ізраїлю нібито пов'язане з великим досвідом України у перехопленні безпілотників іранського виробництва та наміром налагодити ізраїльсько-українську співпрацю в цій сфері.

Корнійчук підтвердив, що такий запит надійшов, і зазначив, що через обмеження в графіку розмова Зеленського та Нетаньяху ще не відбулася, але він сподівається, що переговори пройдуть на початку тижня.

Який козир отримав Київ

Як писав Главред з посиланням на видання Time, війна в Ірані створила для України та президента Володимира Зеленського нові дипломатичні та економічні можливості. Масові атаки Ірану ракетами та ударними безпілотниками різко підвищили інтерес до українських технологій протидії дронам.

Водночас США публічно применшують необхідність допомоги України у війні на Близькому Сході, незважаючи на зростання міжнародного інтересу до українських технологій. Глава Білого дому Дональд Трамп нещодавно відкинув українську допомогу в одному з інтерв’ю, незважаючи на заяви українських чиновників про те, що США вивчали потенційну співпрацю щодо цієї антидронової технології.

Володимир Зеленський спростував ці дані в неділю, 15 березня, у коментарі CNN. Він зазначив, що українські установи вже отримали відповідні запити і відреагували на них.

Тим часом Іран пригрозив Києву ударами. Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включаючи безпілотники, робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерана.

Як РФ хоче використати війну в Ірані: думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що конфлікт на Близькому Сході для Росії є давньою мрією, а те, наскільки вона на ньому виграє, залежатиме від тривалості ситуації.

"Якщо операція закінчиться упродовж місяця, вже в березні, жодні апокаліптичні сценарії (щодо космічних цін на нафту, – ред.) не реалізуються. Чим довше війна триватиме, чим вищою буде ціна, тим більшим і глибшим потім буде обвал. Тому що Іран не в силах, з огляду на ті втрати, яких він уже зазнав, завдати фатального удару по нафтовидобувній інфраструктурі сусідніх арабських країн. Добре, Іран вразив нафтову платформу, але таких платформ лише в ОАЕ чотири сотні. Добре, Іран вразив НПЗ, але кілька шахедів не в змозі за одну атаку знищити завод, який переробляє 28 мільйонів тонн нафти", – сказав він в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред