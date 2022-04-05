"Кум сказав, що потрібно хвіст вкрасти на дитячий майданчик": українці розібрали залишки вертольота окупантів

Українці сміливо розібрали залишки вертольота окупантів / скріншот з відео

Жителі України активно розбирають на запчастини залишки знищеної техніки російських окупантів - у тому числі і бойових вертольотів.

"Кум сказав, що дітям треба хвіст на дитячий майданчик вкрасти [нецензурно ‒ Главред], щоб було біля чого грати", – каже автор відео.

В якому саме населеному пункті так гратимуть діти - невідомо. Але, враховуючи профіль автора в додатку TikTok, швидше за все, мова йде про одне з сіл на Київщині.

читайте такожНа Харківщині чоловіки викрали танк окупантів - відео

Нагадаємо, раніше в Україні літній чоловік викрав у російських окупантів вантажівку, в кузові якої було повно зброї та боєприпасів. Відповідне відео було опубліковано в Facebook.

Автори публікації не згадують обставини того, як чоловікові це вдалося.

в селі Любимівка Херсонської області місцеві цигани викрали танк у російських військових, які проводять операцію з окупації України. Роми взяли трактор, прив'язали до нього танк, і поїхали в невідомому напрямку.