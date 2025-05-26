Скоро може бути новий обстріл: скільки ворожих літаків готові до атаки

Росіяни можуть атакувати Україну крилатими та балістичними ракетами найближчими днями, пишуть моніторингові канали.

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Скоро може бути новий ракетний обстріл України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Що відомо:

РФ найближчими днями може атакувати Україну ракетами

РФ розгортає балістичні установки та збирає літаки

Найближчими днями росіяни можуть завдати ракетних ударів по Україні. РФ вже готова до цього. На це вказують супутникові знімки авіабази "Оленья" Мурманської області РФ, пише моніторинговий канал.

За даними каналу, на авіабазі "Оленья" 26 травня знаходились 11 Ту-95мс, 40 Ту-22м3 та 5 Ан-12. На аеродромі "Енгельс" знаходиться 2 Ту-95 та 3 Ту-160. Там також відмічаються рейси Іл-76МД.

відео дня

"Але така кількість Ту-95мс на аеродромі спостерігається вперше за тривалий час. Тож будемо слідкувати. Додатково після вчорашньої перезарядки ракетоносіїв та стратегічних бомбардувальників їхнє застосування не відмічалося, застосовано було лише 3х Ту-95мс з авіабази "Енгельс-2", які ймовірно вночі і спорядилися", - пише моніторинговий канал.

Окрім цього на далекому сході на аеродромі "Бєлая" розміщені 5 Ту-160, а на аеродромі "Українка" - 37 Ту-95мс. Водночас зазначається, що вони не беруть участь у ракетних атаках.

До того ж моніторинги попереджають про ймовірність ударів балістичними ракетами найближчими днями. У Брянській та Воронезькій області відмічається розгортання оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

"Можливими цілями можуть бути Київ, північні області України. Інформація на стадії перевірки", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше у США прокоментували нічні удари РФ по Україні. США публічно засуджують російські атаки і закликають до негайного припинення вогню на території України.

Як писав Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено та зруйновано будівлі.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.

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