Ситуація у війні для України різко змінилась - в розвідці розкрили деталі

Юрій Берендій
4 квітня 2026, 15:24оновлено 4 квітня, 16:20
За оцінками британської розвідки, ситуація на фронті нині є найбільш сприятливою для України за останні 10 місяців, попри активізацію атак РФ.
Ситуація у війні для України різко змінилась - дані розвідки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ситуація на фронті для України зараз є найсприятливішою за останній рік
  • Наступ російських військ суттєво сповільнився

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогоднішня ситуація на фронті є найсприятливішою для України майже за останній рік, посилаючись на оцінку британської розвідки MI6. Про це пише The Telegraph.

Водночас він визнав, що на лінії фронту протяжністю близько 640 миль, де тривають постійні російські атаки, ситуація залишається складною, хоча загалом позиції вдається утримувати.

"Я отримав оцінку MI6. Ситуація на фронті зараз є найкращою для України за останні 10 місяців. Такий їхній висновок, і наші партнери також це бачать", - зазначив Зеленський.

За даними британської розвідки, оборонні рубежі України перебувають у найстабільнішому стані за останні десять місяців, попри спроби Росії активізувати весняний наступ.

Аналітики зазначають, що заплановане просування російських військ у районі так званого "фортечного поясу" на Донбасі значною мірою сповільнилося через удари українських сил.

На початку року українська армія посилила використання високоточних ударних дронів, що ускладнило російським військам просування та підвезення підкріплень і техніки для наступу.

Окрім цього, контратаки дозволили Україні повернути стратегічно важливі території. Повідомляється, що з кінця січня до середини березня українські сили звільнили понад 154 квадратні милі поблизу Олександрівки та Гуляйполя — це найбільші успіхи з 2023 року.

Водночас російські атаки на українські міста посилюються. За словами представників влади, Кремль змінює тактику повітряних ударів, переходячи до денних обстрілів і розширюючи перелік цілей за межі енергетичної інфраструктури, що збільшує ризики для цивільного населення.

Росія готує новий наступ - думка військового

Як писав Главред, російські окупаційні війська готуються активізувати наступальні дії на фронті, намагаючись використати зміни обстановки на передовій. Речник угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що наразі інтенсивність боїв залишається невисокою, однак із появою листя на деревах ситуація може змінитися, оскільки це створить кращі умови для атак.

Крім того, противник розраховує частково відновити свою боєздатність до настання потепління. Водночас, за словами Трегубова, залишається питання, наскільки це реально допоможе російській армії.

"Українська ж оборона, будемо чесні, зараз сильніша і більш організована. Ефективно налагоджена взаємодія, зокрема піхоти та дронарів, ефективніше відстежуються кілл-зони, тому немає підстав казати, що у росіян щось вийде", - заявив Віктор Трегубов.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України нарощують інтенсивність дій і формують нові інструменти впливу на полі бою, завдаючи ударів різного рівня, від тактичного до стратегічного, по російських військах. За оцінками аналітиків, активні контратаки ЗСУ вже могли зірвати плани Кремля щодо масштабного наступу, який РФ готувала на весняно-літній період 2026 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Попри атаки з боку Росії, 31 березня та 1 квітня українські сили змогли просунутися на Слов’янському напрямку та поблизу Костянтинівки. Водночас окупанти не припиняють спроб проникнення малими групами.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях російські війська відпрацьовують переміщення через газові труби, готуючись до можливих дій на Оріхівському напрямку. Для маскування пересування вони активно використовують як підземну, так і наземну інфраструктуру.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

