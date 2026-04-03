ЗСУ витіснили росіян поблизу двох ключових міст: в ISW показали зміни на фронті

Українські війська просунулися поблизу Слов'янська і на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Попри атаки РФ, впродовж 31 березня та 1 квітня українські війська змогли просунутися на Слов’янському напрямку та в районах поблизу Костянтинівки. Водночас окупанти продовжують намагатися інфільтруватися.

Про це в новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). За оцінками фахівців, геолокаційні кадри, оприлюднені 1 квітня, підтверджують просування українських сил на південний схід від Ставки (північніше Лимана) та на північ від Різниківки (східніше Слов’янська).

Водночас кадри від 31 березня свідчать про удари росіян по українських позиціях у Костянтинівці та на її південно-західній околиці. За оцінкою аналітиків, це вказує на нещодавнє просування українських військ у цих районах. На інших відео видно роботу ворожих операторів дронів, які атакували українські позиції та будівлі в центрі Іванопілля, розташованого на південь від Костянтинівки.

За даними ISW, 1-2 квітня російські війська здійснювали атаки поблизу самої Костянтинівки - у районах Малинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Степанівки та Яблунівки, а також біля Русиного Яру, Новопавлівки, Павлівки та Софіївки неподалік Дружківки.

Також зафіксовано атаки російських сил у районі Лимана - біля самого міста, поблизу Дробишевого, у напрямку Святогірська, біля Ставки, Ямпіля, а також на південний схід від Слов’янська - у районах Різниківки, Калеників, Липівки та в напрямку Кривої Луки й Рай-Олександрівки.

Окреме джерело, пов’язане з російськими військами, зазначало, що українські сили здійснювали контратаки в районах Діброви, Озерного та південного Ямполя.

Коли Росія може посилити наступ Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що окупаційні війська РФ готуються до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, ворог спробує скористатись певними змінами на передовій. За його словами, наразі інтенсивність боїв невисока, але з появою листя на деревах ситуація може змінитися. Адже розпочнуться "сприятливі умови для атакувальних дій".

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони країни-агресорки Росії втретє з 2022 року оголосило про повне захоплення Луганської області, хоча невелика її частина досі перебуває під контролем українських військ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, російські війська почали застосовувати нову тактику боротьби з українськими безпілотниками — використовують дрони-перехоплювачі з металевими стрижнями, які вступають у повітряні сутички та намагаються фізично пошкодити апарати, виготовлені з легких матеріалів, вказують в The Telegraph.

Нагадаємо, що темпи просування російської армії з початку року суттєво знизилися, тоді як українські сили поступово перехоплюють ініціативу на різних ділянках фронту. Про це вказують аналітики Інститу вивчення війни.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

