ЗСУ зривають плани РФ: ISW повідомляє, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою

Дар'я Пшеничник
4 квітня 2026, 09:57
Аналітики наголошують, що ЗСУ почали досягати значних тактичних успіхів на півдні України наприкінці січня 2026-го.
Україна наближається до стратегічного перелому на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/2InternationalLegion, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне з новини:

  • ЗСУ зривають наступальні плани Росії
  • Українські контратаки змінюють ситуацію на фронті
  • ISW фіксує перелом на користь України

Українські Сили оборони нарощують темп і продовжують формувати нові важелі впливу на полі бою, завдаючи тактичних, оперативних і стратегічних ударів по російських військах.

За оцінками аналітиків, активні контратаки ЗСУ вже могли зламати плани Кремля щодо масштабної наступальної операції, яку РФ готувала на весну–літо 2026 року. Про це зазначається у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Покращення ситуації на фронті

Експерти нагадують про заяву президента Володимира Зеленського, який посилався на дані української та британської розвідок. За їхньою оцінкою, ситуація на передовій зараз є найсприятливішою для України за останні десять місяців - від червня 2025 року. Раніше російські війська активно використовували туман і низьку видимість для інфільтрацій та атак, однак із приходом ясної весняної погоди такі маневри стають значно складнішими.

Тактичні успіхи, що переросли в оперативні

ISW зазначає, що наприкінці січня 2026 року українські війська досягли помітних тактичних успіхів на південному напрямку. Ці дії спричинили каскадні наслідки для російського угруповання, змушуючи окупантів перерозподіляти сили та обирати між обороною від українських контратак і підтримкою інших ділянок фронту.

Аналітики нагадують, що саме ці контратаки могли зірвати підготовку РФ до запланованої наступальної кампанії.

Інформаційні маніпуляції Росії не спрацювали

У звіті ISW окремо підкреслюється, що Кремль намагається створити хибне враження про нібито критичний стан української оборони, аби схилити Захід до поступок. Проте реальна ситуація на фронті демонструє протилежне.

Коли РФ може посилити наступ

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що окупаційні війська РФ готуються до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, ворог спробує скористатись певними змінами на передовій.

За його словами, наразі інтенсивність боїв невисока, але з появою листя на деревах ситуація може змінитися. Адже розпочнуться "сприятливі умови для атакувальних дій".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони країни-агресорки Росії втретє з 2022 року оголосило про повне захоплення Луганської області, хоча невелика її частина досі перебуває під контролем українських військ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, російські війська почали застосовувати нову тактику боротьби з українськими безпілотниками — використовують дрони-перехоплювачі з металевими стрижнями, які вступають у повітряні сутички та намагаються фізично пошкодити апарати, виготовлені з легких матеріалів, вказують в The Telegraph.

Нагадаємо, що темпи просування російської армії з початку року суттєво знизилися, тоді як українські сили поступово перехоплюють ініціативу на різних ділянках фронту. Про це вказують аналітики Інституту вивчення війни.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

