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Кількість загиблих у Луцьку зросла: Зеленський розповів, як змусити РФ зупинитися

Юрій Берендій
14 жовтня 2026, 19:09
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Уламки реактивного "шахеда" спричинили пожежу в гуртівні "Єврогурт" та пошкодили дев'ятиповерхівку, серед поранених - дитина.
Кількість загиблих у Луцьку зросла: Зеленський розповів, як змусити РФ зупинитися
Зеленський відреагував на удар по Луцьку / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • У Луцьку загинули шестеро людей, ще 13 поранені
  • Уламки "шахеда" влучили в гуртівню та дев'ятиповерхівку
  • Зеленський закликав G7 посилити тиск на Росію

Шестеро людей загинули і ще 13 дістали поранення внаслідок атаки російського реактивного "шахеда" на Луцьк 14 жовтня. Удар стався після масованої нічної атаки по енергетиці, коли в Києві, на Київщині та Харківщині ще тривають відновлювальні роботи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Глава держави висловив співчуття рідним загиблих і зазначив, що через атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру – житловий будинок та магазин. За його словами, росіяни вже запускають нову хвилю дронів, і це навмисний постійний тиск на українців.

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"Росія знову показує, чого насправді хоче. Це свідоме продовження війни, всупереч закликам Америки й американського Президента. Саме тому Москву потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися – посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні, яка дає можливість захищати людей від цих атак", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що саме таких кроків Київ очікує від усіх партнерів – від лідерів G7 і від кожної країни, яка виступає за мир.

"Мають бути дії. Бо поки Росія не відчуває достатнього тиску, вона продовжує нести смерть", - написав він.

Що відомо про удар по Луцьку

Атака реактивного "шахеда" сталася опівдні. Уламки дрона влучили в гуртівню "Єврогурт" на вулиці Конякіна, де спалахнула масштабна пожежа, повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк в Telegram.

П'ятьох загиблих рятувальники знайшли під час розбору завалів у гуртівні, ще одна людина померла в лікарні. Уламки також пошкодили дев'ятиповерховий житловий будинок на проспекті Соборності – там постраждали двоє людей, серед них дитина.

У медзакладах перебувають 12 людей, одна людина – у важкому стані. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару завершені.

Кількість загиблих у Луцьку зросла: Зеленський розповів, як змусити РФ зупинитися
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Росія поспішає з атаками реактивних "шахедів"

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду пов'язав ранній старт масованих ударів цієї осені з тим, що Україна готує захист від нових дронів.

"Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним "Шахедам", тому їм треба почати раніше", - наголосив фахівець.

Говорячи про логіку Кремля, експерт звернув увагу, що в Москві досі розраховують зламати Україну саме цієї зими.

"Оскільки вони вважають і вірять у те, що Україну можна дотиснути, вони будуть зі шкіри пнутися, щоб досягти максимального результату", - пояснив Прокіп.

Водночас аналітик назвав ключову проблему, яка ускладнює захист міст від комбінованих атак ракетами та дронами.

"Але варто також зважати на те, що в нас є дефіцит засобів ППО, а вони нарощують кількість засобів ураження - ракет і дронів", - зазначив він.

Щодо оголошеного Трампом "енергетичного перемир'я" Прокіп налаштований скептично: на його думку, Кремль використовує зацікавленість Білого дому в результаті до проміжних виборів у США.

"З іншого боку, це розв'язує їм руки порушити це перемир'я у листопаді, після того як вибори відбудуться", - підсумував експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вдень 14 жовтня Росія атакувала гуртівню в Луцьку. Напередодні вночі окупанти випустили по Україні 39 балістичних ракет і понад 120 дронів, а під удар потрапили всі три ТЕЦ Києва. Без світла тоді залишилися щонайменше 600 тисяч людей.

Масований удар стався через три дні після заяви президента США Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я". 11 жовтня Трамп оголосив, що РФ та Україна нібито погодилися не бити по енергетиці. Того ж дня російські війська вдарили по ТЕЦ у Харкові.

У Кремлі наполягають, що Москва не порушує домовленостей. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване Трампом перемир'я не було конкретизоване. Україна при цьому утрималася від ударів по енергетичних об'єктах РФ.

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Про персону: Андріан Прокіп

Андріан Прокіп – керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього.

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США), займається проблемами енергетичної політики та енергетичної безпеки.

Постійно публікує авторські тексти в Україні, Європі та США, відстежуючи зміни в енергетичному секторі України, аналізуючи європейські енергетичні ринки та вплив санкцій на енергетичний сектор Росії. Автор та співавтор кількох монографій, виданих як в Україні, так і за кордоном, зокрема у США.

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