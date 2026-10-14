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У Кремлі цинічно "виправдали" удари по Україні під час "енергетичного перемир'я"

Анна Косик
14 жовтня 2026, 14:33оновлено 14 жовтня, 15:12
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Поплічник Путіна вважає, що армія РФ не порушувала режим припинення вогню.
У Кремлі цинічно 'виправдали' удари по Україні під час 'енергетичного перемир'я'
У Кремлі спробували виправдати жорстокі удари по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва, скріншот з YouTube

Що сказав Пєсков:

  • РФ не порушує "енергетичне перемир'я"
  • Трамп не оголошував конкретних умов припинення вогню

Країна-агресор Росія четвертий день поспіль порушує оголошене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я". Лише сьогодні, 14 жовтня, у Кремлі наважилися прокоментувати власні дії.

Як пишуть російські ЗМІ, речник кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що запропоноване Дональдом Трампом "перемир'я" не містило конкретики.

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Тому, на його думку, не можна стверджувати, що Росія порушує домовленість.

"Запропоноване Трампом "енергетичне перемир'я" не було конкретизовано, тому не можна говорити, ніби Росія його не дотримується", - наголосив він.

У Кремлі цинічно 'виправдали' удари по Україні під час 'енергетичного перемир'я'
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чи може РФ погодитися на реальне перемир'я - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, повного завершення війни найближчим часом очікувати не слід, бо Кремль за нинішніх обставин такого варіанту для себе не розглядає.

До настання холодів основні зусилля зосередяться на домовленостях про взаємну відмову від ударів по енергетиці. Втім, навіть такий розвиток подій аналітик вважає оптимістичним: він можливий лише за умови, що Москву вдасться втягнути в діалог. Серйозною перешкодою експерт бачить нинішню лінію Білого дому.

"Енергетичне перемир'я" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ та Україна вже нібито погодилися на негайне "енергетичне перемир’я".

Але у той же день Росія порушила "енергетичне перемир’я". Війська РФ завдали удару по ТЕЦ в Харкові. Тому в Україні заявили, що важливо, щоб Трамп гарантував те, про що заявляє.

У наступні дні Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру, в той час як Україна утрималася від ударів по енергетичних об’єктах РФ.

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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