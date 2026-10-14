РФ застосувала рекордну кількість 'Цирконів': монітори попередили про небезпеку

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- РФ застосувала рекордну кількість "Цирконів" цієї ночі
- Окупанти планують посилити обстріли північних регіонів України
У ніч на 14 жовтня під час обстрілу країна-агресор Росія застосувала рекордну кількість ракет "Циркон" для ураження об'єктів у Києві та області. За даними моніторингового каналу "єРадар", мова йде про 25 одиниць зброї.
Застосування такої кількості ракет даного типу, вказує на перекидання додаткових пускових установок берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Курську та Брянську області.
"Це свідчить про те, що ворог планує посилити удари по північних регіонах нашої держави, в тому числі і столиці", - наголосили монітори.
Найімовірніше, окупаційна армія також прагне зменшити навантаження та ризики знищення на пускові установки "Іскандер-М"/С-400.
Чи зможе РФ масовано атакувати Україну "Цирконами" - думка експерта
Главред писав, що за словами авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, "Циркон" - досить дорога ракета, її вартість може перевищувати 10 мільйонів доларів. Тому окупантам зараз немає великого сенсу масово її використовувати.
Так само, як і "Онікс", який також запускається з "Бастіону". Тому Криволап вважає, що основні удари окупанти намагатимуться завдавати дешевшими засобами. Це РМ-48У, перероблені старі ракети, а також "Дань-Т". Крім того, вони можуть запускати серійне виробництво й застосування з літаків С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром".
Російський обстріл України 14 жовтня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що з ночі 14 жовтня окупанти завдали ударів по кількох енергооб'єктах Києва. Також вибухи було чутно й в інших містах - Харкові та Дніпрі.
Раніше також в ДСНС повідомили, що у Києві три людини загинули внаслідок російських обстрілів, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці. Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці в Деснянському районі пожежники ліквідували пожежу площею 400 кв.м.
Через атаку Росії у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району Києва запровадили аварійні відключення світла.
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Про джерело: єРадар
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