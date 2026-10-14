РФ застосувала рекордну кількість 'Цирконів': монітори попередили про небезпеку

Українцям пояснили, про що свідчить масове застосування ворогом гіперзвукових ракет.

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РФ хоче посилити обстріли низки областей України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

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РФ застосувала рекордну кількість "Цирконів" цієї ночі

Окупанти планують посилити обстріли північних регіонів України

У ніч на 14 жовтня під час обстрілу країна-агресор Росія застосувала рекордну кількість ракет "Циркон" для ураження об'єктів у Києві та області. За даними моніторингового каналу "єРадар", мова йде про 25 одиниць зброї.

Застосування такої кількості ракет даного типу, вказує на перекидання додаткових пускових установок берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Курську та Брянську області.

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"Це свідчить про те, що ворог планує посилити удари по північних регіонах нашої держави, в тому числі і столиці", - наголосили монітори.

Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред

Найімовірніше, окупаційна армія також прагне зменшити навантаження та ризики знищення на пускові установки "Іскандер-М"/С-400.

Чи зможе РФ масовано атакувати Україну "Цирконами" - думка експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, "Циркон" - досить дорога ракета, її вартість може перевищувати 10 мільйонів доларів. Тому окупантам зараз немає великого сенсу масово її використовувати.

Так само, як і "Онікс", який також запускається з "Бастіону". Тому Криволап вважає, що основні удари окупанти намагатимуться завдавати дешевшими засобами. Це РМ-48У, перероблені старі ракети, а також "Дань-Т". Крім того, вони можуть запускати серійне виробництво й застосування з літаків С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром".

Російський обстріл України 14 жовтня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з ночі 14 жовтня окупанти завдали ударів по кількох енергооб'єктах Києва. Також вибухи було чутно й в інших містах - Харкові та Дніпрі.

Раніше також в ДСНС повідомили, що у Києві три людини загинули внаслідок російських обстрілів, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці. Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці в Деснянському районі пожежники ліквідували пожежу площею 400 кв.м.

Через атаку Росії у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району Києва запровадили аварійні відключення світла.

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Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

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