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Люди тяжко поранені: РФ атакувала гуртівню в Луцьку, перші деталі

Анна Косик
14 жовтня 2026, 12:36оновлено 14 жовтня, 13:42
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Окупанти вдарили по людному місцю реактивним дроном.
Люди тяжко поранені: РФ атакувала гуртівню в Луцьку, перші деталі
Луцьк опинився під ударом серед білого дня / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • РФ атакувала дроном Луцьк
  • Внаслідок атаки виникла пожежа на гуртівні
  • Через ворожий удар постраждали люди

Країна-агресор Росія вранці 14 жовтня атакувала Волинську область реактивним дроном типу "Шахед". Внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк. За його даними, під ударом опинилася гуртівня європейських товарів "ЄвроГурт". На місці працюють всі служби. Триває локалізація пожежі.

відео дня

"Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди", - зазначив Романюк.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Секретар Луцької міської ради, в. о. мера міста Андрій Разумовський також підтвердив удар по Луцьку. На місці атаки працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків.

О 13:22 Роман Романюк оновив інформацію щодо наслідків удару РФ. Постраждали 7 людей внаслідок удару по гуртівні. Також уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності.

"Попередньо, двоє людей постраждали. Горіння в будинку немає. Загалом маємо дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина. На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби", - додав він.

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими

Главред писав, що за даними аналітиків Atlantic Council, Росія отримала стратегічну перевагу в дроновій війні: наприкінці літа над Києвом та іншими містами масово з'явилися ударні безпілотники з реактивними двигунами, які більш ніж удвічі швидші за попередні моделі й мають вдосконалену систему наведення.

Протистояння у сфері безпілотних літальних апаратів перейшло в нову фазу, і ініціатива наразі на боці Кремля. Сама по собі загроза безпілотників не нова - РФ атакує ними українські міста та цивільну інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення. Принципово змінилися технічні характеристики: вища швидкість і точність суттєво ускладнюють перехоплення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія в ніч на 14 жовтня завдала масованого балістичного удару по енергосистемі України: у Києві атаковано всі три міські ТЕЦ, а також об’єкти енергетики в Харкові та області.

Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електропостачання, і масштаб відключень може зрости. Пошкоджено 26 елементів електроенергетичного комплексу та чотири об’єкти нафтогазової галузі.

Раніше стало відомо, що в Києві три людини загинули внаслідок російських обстрілів вночі 14 жовтня. Зараз триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

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Про персону: Роман Романюк

Роман Романюк - т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації, т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації.

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