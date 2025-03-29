"Ситуація гірша, ніж у Бахмуті": у ВР ошелешили подробицями про бої в Курській області

Росіяни будуть йти в наступ на Сумську область, як тільки "виб'ють" українських захисників із Курської області.

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Ситуація в Курській області гірша, ніж у Бахмуті / Колаж: Главред, фото: 117 ОВМБр, 122 ОБрТрО

Що відомо:

Ситуація в Курській області гірша, ніж у Бахмуті

Росіяни не зупинять свій наступ і підуть далі на Сумщину

У Курській області найтяжчий фронт за весь період. Ситуація навіть гірша, ніж була у Бахмуті. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко. Відео з його заявою вже розлетілось в Мережі.

Він переконаний, що перемир'я не зупинить наступ окупантів.

відео дня

"Ніякі бойові дії не закінчаться. Якщо ворог остаточно виб'є нас з Курщини, то він полізе далі на Сумщину. І ми знаємо, що може із Бєлгорода полізти на Харківщину. Щоб потім обмінювати там чи частини ніби на Краматорськ, чи ніби на Херсонську область, чи ніби на Запорізьку — не знаю. Але ворог буде атакувати далі 100%", - сказав Юрченко.

Дивіться відео про бої в Курській області:

Ситуація в Курській області гірша, ніж у Бахмуті / фото: скріншот

Водночас нардеп заявив, що українські захисники готові до оборони Сум та Сумської області. До того ж він розповів, що "в Курській області жодного дня не працював Starlink".

"Ми користувались від початку європейськими аналогами супутникового зв'язку. Тому що Starlink на тій території не працює. Нормально все функціонує і зв'язок є", - додав він.

Що відбувається на Сумщині - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордонню Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У DeepState також розкрили правду про Сумщину. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотінської громади опинилися в цій зоні.

Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.

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