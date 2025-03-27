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РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФ

Ангеліна Підвисоцька
27 березня 2025, 22:14
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Російські окупанти можуть піти у наступ на Сумську, Запорізьку та Харківську області.
ВСУ, армия РФ
РФ готується до наступу / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Що відомо:

  • РФ готується до наступу на три області
  • РФ проводить приховану мобілізацію та підготовку людей

Росія дійсно може готуватися до наступу на Сумську, Запорізьку та Харківську області. Ворог здійснює приховану мобілізацію та підготовку сил. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"На жаль, ми бачимо всі такі серйозні причини та підстави так вважати. Перш за все, всі кордони з Росією та Білоруссю це потенційна територія загрози для нас", - сказав Тимочко.

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Водночас він не вважає, що РФ вже може піти у наступ на Сумщину, адже у окупантів не вистачає сил, щоб повністю витіснити українських захисників із Курської області.

"Якщо вони ще послаблять концентрацію військ, то це, швидше за все, призведе до нового прориву в глибину їхніх територій. Ти паче ми з вами зараз бачимо, що там непогано починає палахкотіти прикордоння Бєлгородщини, тому вони точно не будуть ці війська переміщати", - сказав Тимочко.

Однак РФ може скористатись додатковими силами з Північної Кореї.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 березня, в Парижі відбулася зустріч так званої "Коаліції охочих", за підсумками якої Франція та Велика Британія вирішили направити військові делегації до України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що через зростання інтенсивності бойових дій з боку РФ та спроби російських військ розширити фронт на територію Сумщини, він працював у цьому регіоні.

Тим часом Росія готується до нового наступу, який може розпочатися вже в найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській та Харківській областях. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro наголосив, що Москва використовує переговори зі США лише для того, щоб виграти час.

Інші новини:

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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