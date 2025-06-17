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РФ підняла в повітря МіГ, летить балістика і Калібри: Україна під масованою ракетною атакою

Ангеліна Підвисоцька
17 червня 2025, 01:35оновлено 17 червня, 02:52
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Багато ракет полетіло в напрямку Києва.
МіГ, шахед, повітряна тривога
Україна під масованою ракетною атакою / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скріншот

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну ракетами та дронами
  • Ворог атакував міста балістичними ракетами
  • Київ опинився під комбінованою атакою РФ

Російські окупанти підняли в повітря літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Згодом стало відомо, що у бік Києва летіла швидкісна ціль.

відео дня
ракетная атака
Україна під масованою ракетною атакою / фото: скріншот

Одразу після цього швидкісні ракети залетіли в Україну через Харківщину курсом на Дніпропетровщину. Моніторинги попереджали про те, що ракета летіла у напрямку Павлограда та Кривого Рогу.

ракетная атака
Україна під масованою ракетною атакою / фото: скріншот

Через 30 хвилин полетіла ще одна швидкісна ракета. Вона була запущена з півдня у напрямку Дніпра.

Також відбулися пуски крилатих ракет типу "Калібр" з тимчасово окупованої території Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

ракетная атака
Україна під масованою ракетною атакою / фото: скріншот

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в регіоні прогриміли потужні вибухи. Він закликав людей перебувати в укриттях.

ракетная атака
Україна під масованою ракетною атакою / фото: скріншот

Удари по Києву

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що Київ перебуває під комбінованим ударом ворога. Росіяни б'ють по столиці ракетами та "Шахедами". Внаслідок влучань у різних районах зафіксовані пожежі.

"Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО. Такі публікації працюють на ворога. Будьте свідомі, не дайте агресору жодної інформації, яку він може використати проти нас", - написав Ткаченко.

ракетная атака
Україна під масованою ракетною атакою / фото: скріншот

Ракетні та дронові атаки РФ - новини України

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 червня РФ вдарила по Україні ракетами та дронами – на Полтавщині гриміли десятки вибухів. Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги, повідомлялося про комбіновану атаку РФ.

Також повідомлялася, що РФ била Кинджалами, балістикою і БпЛА – в Україні прогриміли десятки вибухів в ніч на 15 червня. Протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника.

Нагадаємо, Зеленський емоційно відреагував на удар по Кременчуку. Ворог застосував складну тактику комбінованих ракетних ударів, що ускладнило роботу української протиповітряної оборони.

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