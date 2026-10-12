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На окупованій Луганщині потужні "прильоти": вирує пожежа, армія РФ під ударом

Анна Косик
12 жовтня 2026, 07:09
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Окупована Луганська область опинилася під масованим ударом.
На окупованій Луганщині потужні 'прильоти': вирує пожежа, армія РФ під ударом
Монітори розповіли про наслідки української атаки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Окупована Луганщина опинилася під ударом Сил оборони України
  • Внаслідок нічної атаки, ймовірно, уражене місце розташування окупантів

У ніч на 12 жовтня на тимчасово окупованій території Луганської області прогриміли вибухи. Сили оборони завдали масованих ударів у районі Хрустального.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. Він повідомляє про щонайменше три осередки займання та масштабну пожежу.

відео дня

"За повідомленнями місцевих жителів, під ударом опинилося місце розташування російських військових", - йдеться у повідомленні.

Місцева окупаційна влада наразі не прокоментувала атаку Сил оборони, але в пропагандистських каналах вже повідомили про атаку дронів на Краснодонський, Лутугинський, Слов'яносербський райони Луганщини, а також на міста Луганськ, Брянка, Кіровськ, Стаханов, Первомайськ тощо.

На окупованій Луганщині потужні 'прильоти': вирує пожежа, армія РФ під ударом
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео наслідків ударів Сил оборони по окупованій Луганщині можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Як Україна може тиснути на РФ далекобійними ударами

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя.

Подібний підхід Світан називає "іранським захистом". Його суть полягає у використанні далекобійної зброї для тиску на найбільш чутливі для противника точки.

Удари СОУ по об'єктах РФ на Луганщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у червні у Станиці Луганській було атаковано залізничну інфраструктуру. Також у частині населених пунктів Луганщини після атаки зникло електропостачання.

Раніше, у травня, Служба безпеки України та Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили ешелон та резервуари з паливом окупантів РФ у Луганській області.

Напередодні, у квітні, стало відомо, що в районі Алчевська на Луганщині були "прильоти" по базах ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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