Негода повертається в низку областей України: де будуть лити грозові дощі

Погода приготувала для багатьох українців неприємний "сюрприз" на вихідні.

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Погода в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли та де в Україні будуть падати дощі

Якою буде максимальна температура в Києві цими вихідними

Вихідними, 18 та 19 липня, погода в Україні буде сухою та сонячною, бо антициклон не пропускатиме дощі у більшість областей. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, лінія сходження зумовить грозові дощі хіба що на заході. І лише ввечері 19 липня грозові дощі можуть дійти до Вінницької та Житомирської областей.

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Синоптична карта / фото: t.me/PohodaNatalka

У денні години, за прогнозом Діденко, в Україні протягом вихідних очікується +24+29 градусів, місцями +29+31 градус.

Погода в Україні 18 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 19 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 18-19 липня

І в суботу, і в неділю у столиці переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря 18 липня коливатиметься в межах +25+26 градусів, 19 липня буде спекотно, до +30 градусів.

Погода в Києві 18 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 19 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 18 липня в Україні очікується малохмарна погода без опадів. Лише вдень та ввечері на крайньому заході країни пройдуть місцями грозові дощі.

Раніше повідомлялося, що наприкінці другої декади липня погодні умови на території України визначатиме антициклон із півночі. Тому очікується сонячна та суха погода, з комфортними літніми температурними показниками.

Напередодні синоптик повідомила, що 17 липня антициклон на ім'я Laurent зумовить суху погоду в більшості областей і лише на південному сході України холодний атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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