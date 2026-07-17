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"Мати трьох ненароджених дітей": Валевська зробила моторошне зізнання

Христина Трохимчук
17 липня 2026, 14:12
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45-річна Наталія Валевська багато разів намагалася стати матір'ю.
Наталія Валевська - вагітності
Наталія Валевська - вагітність / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Наталія Валевська пережила три викидні
  • Чому співачка не може народити дитину

Відома українська співачка Наталія Валевська вперше наважилася на дуже особисте й болісне зізнання. Артистка відверто розповіла в інтерв’ю РБК-Україна, що три її вагітності закінчилися викиднем.

За словами 45-річної виконавиці, дві з цих трагедій сталися порівняно недавно - одна з вагітностей обірвалася у 2022 році, а минулого року нещастя повторилося. Ділячись своїм болем, Наталія прагне підтримати інших жінок, які стикаються з подібними випробуваннями на шляху до материнства.

відео дня
Наталія Валевська пережила три викидні
Наталія Валевська пережила три викидні / скрін з відео

"Я пережила дуже багато втрат. Я - мати трьох ненароджених дітей, і це дуже важко. Науково доведений факт - що в матері назавжди залишається частина дитини, а ці діти були в мені. Це свідчить про те, що вони назавжди будуть зі мною", - поділилася співачка.

Наталія також натякнула, що досі звинувачує себе в тому, що сталося. Вона додала, що щастя жінки не вимірюється виключно материнством і кожна має право бути щасливою, навіть якщо їй не судилося народити дитину.

Наталія Валевська - хвороба
Наталія Валевська - хвороба / скрін з відео

"Хто винен? Я, тому що колись я зробила певний крок, але я вже попросила у Бога пробачення за нього на сповіді. Отже, Бог мене вже пробачив. Мені потрібно пробачити себе. Лікарі не завжди можуть допомогти стати матір’ю... Я змирилася з тим, що, можливо, ніколи не народжу дитину", - зізналася Валевська.

Раніше в інтерв’ю Славі Дьоміну Валевська зізналася, що на початку своєї кар’єри зробила аборт. На цей крок співачка зважилася під сильним тиском свого колишнього чоловіка та продюсера Володимира Пригладя. Переривання вагітності призвело до тяжких наслідків для здоров’я Наталії, спровокувавши серйозні й навіть невиліковні захворювання.

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Про персону: Наталія Валевська

Наталія Валевська - українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" та володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.

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