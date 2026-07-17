Ексглава МВС Клименко повертається: Зеленський запропонував йому нову посаду

Президент провів зустріч з Ігорем Клименком та запропонував йому посаду у сфері захисту держави.

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Клименко стане новим секретарем РНБО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО

Указ про призначення вже готується

Зеленський окреслив головні завдання нового секретаря РНБО

Ексглава МВС України Ігор Клименко обійме посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, він провів зустріч з Ігорем Клименком та подякував йому за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Зеленський наголосив, що під час роботи на посаді Клименко неодноразово стикався зі складними викликами, однак реагування МВС завжди було ефективним.

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"Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", - зазначив глава держави.

Які завдання президент визначив для нового секретаря РНБО

Президент підкреслив, що головним завданням має стати максимально ефективна координація між усіма складовими сектору безпеки й оборони, а також щоденний контроль за виконанням рішень РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача.

За словами Зеленського, кожне ухвалене рішення повинно виконуватися у повному обсязі та у визначені строки. Окремим пріоритетом для майбутнього секретаря РНБО президент назвав координацію оборонних виробництв.

"Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет - це координація оборонних виробництв", - наголосив Зеленський.

На завершення президент подякував Ігорю Клименку за службу Україні.

Наразі секретарем РНБО є колишній міністр оборони Рустем Умєров. Він займає цю посаду з липня 2025.

Кадрові зміни в уряді - новини за темою

Як повідомляв Главред, 16 липня Верховна Рада України призначила Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів, один парламентар виступив проти.

Рішення ухвалили в межах масштабних кадрових змін в уряді. Раніше президент Володимир Зеленський пояснював необхідність оновлення складу Кабінету міністрів та керівництва Міноборони потребою покращити роботу оборонного сектору й державного управління.

Верховна Рада сформувала новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. За призначення більшості членів уряду проголосували 264 депутати. До нового Кабміну увійшли 16 міністрів і віцепрем’єрів. МВС очолив Іван Вигівський.

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Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого) по 14 липня 2026 року, з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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