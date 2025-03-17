Летить на 3 тисячі кілометрів: Україна випробувала вітчизняний далекобійний дрон

Зеленський висловив вдячність розробникам і виробникам за досягнутий прогрес у розвитку безпілотників.

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Зеленський повідомив про успішне випробування дрону / Колаж: Главред, фото УНІАН

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Україна протестувала вітчизняний дрон, що летить 3 тисячі кілометрів

Ракета "Довгий Нептун'"показала хороші результати

Україна продовжує нарощувати виробництво власних дронів. Зокрема, український безпілотник на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Він подякував розробникам та виробникам, які розвивають лінійку далекобійних засобів, що допоможуть гарантувати безпеку нашої держави.

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Крім того, у понеділок, 17 березня, на Ставці Головнокомандувача доповіли про застосування українських ракет – "Довгого Нептуна".

"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", - наголосив Зеленський.

Він запевнив, що українська оборонна промисловість, разом з інвестиціями партнерів, створює міцну основу для нової системи безпеки.

"Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна, і це лише питання часу – коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює", - підкреслив президент України.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

"Довгий Нептун" у війні РФ проти України - новини за темою

Як писав Главред, міністр оборони Рустем Умеров у листопаді минулого року говорив, що Україна наростила випуск "Нептунів" і розробила нові ракети-дрони. Він розповів про посилення виробництва вітчизняних ракет і виготовлення перших 100 одиниць у 2024 році.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про успішне бойове застосування ракети "Довгий Нептун" на тисячу кілометрів.

Журналісти Forbes вважають, що новою ракетою було завдано удару по нафтопереробному заводу в Туапсе 14 березня. Об'єкт розташований приблизно за 480 км від лінії фронту. Удар по заводу - лише один з епізодів у серії атак України на російські нафтові об'єкти, які 2024 року були змушені знизити видобуток на 10%.

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