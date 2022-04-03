Росіяни крали навіть жіночі труси: як з Київщини тікали окупанти РФ

Місцеві жителі перебували абсолютно без зв'язку і майже не орієнтувалися, що робиться в зовнішньому світі.
Тікаючи з Київська область рашисти підривали за собою мости, щоб ускладнити переслідування ЗСУ.
Українських військових у звільнених селах зустрічали із захопленням. Плачуть всі: як старші, так і молоді, як цивільні, так і військові, як жінки, так і чоловіки, йдеться в матеріалі Укрінформу.
Вже більше місяця жителі перебували абсолютно без зв'язку і майже не орієнтувалися, що робиться в зовнішньому світі. Про брак всього, що може хоч мінімально забезпечити нормальне існування, і говорити нічого.
Окупанти змушували людей носити білі пов'язки.
Якщо ти без пов'язки, відразу розстріл, - кажуть чоловіки, які їдуть в Микуличі в господарство з коровами і при нас же знімають з машини білі шматки тканини.
У Гостомелі - справжнє пекло. Повністю розбомблені, спалені і абсолютно непридатні для життя квартали. Нас зустрічають жителі, які не змогли виїхати, вони жили в підвалах і готували їжу на вулиці.
"Ми на вас дивимося і трохи в шоці, що Вас бачимо. Ви дійсно наші?",- перепитує чоловік.
Ключове гасло для переконання: "Слава Україні!".
"Героям слава! Таки наші", - відповідають люди і плачуть.
Одна жінка перепитує кілька разів, чи справді наші, тоді через пазуху дістає український прапор і вигукує: "Слава Україні! Боже, як ми вас чекали, як ми молилися! Боже, Боже, Ти почув нас! Спасибі Вам".
Люди радіють, що позбулися рашистів, але з тривогою чекають, що буде далі.
Що кажуть місцеві жителі про рашистів:
- "Їх тут було море. Вони бігли звідси, як ошпарені. Бігли через ліс, через старобородянську дорогу, туди - "на Варшавку";
- "Так суки бігли, що боєприпаси покидали. Пограбували все. Ходили по домівках і рилися в жіночих трусах, і забирали. Скажіть мені: у них що, боягузів немає?";
- "Вони гребли все. Два дні камазами, уралами возили. Пральні машини, всю побутову техніку, матраци, одяг новий...";
- "Вони ж нічого не бачили. Вони з такої глушині приїхали. Я сама чула, як один дзвонив мамі і говорив: "Мам, ми в такій дупі живемо в порівнянні з ними...".
Люди хапали наших військових за руки і кидалися цілувати на знак подяки.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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