Росіяни крали навіть жіночі труси: як з Київщини тікали окупанти РФ

/ ukrinform.ru

Тікаючи з Київська область рашисти підривали за собою мости, щоб ускладнити переслідування ЗСУ.

Українських військових у звільнених селах зустрічали із захопленням. Плачуть всі: як старші, так і молоді, як цивільні, так і військові, як жінки, так і чоловіки, йдеться в матеріалі Укрінформу.

Вже більше місяця жителі перебували абсолютно без зв'язку і майже не орієнтувалися, що робиться в зовнішньому світі. Про брак всього, що може хоч мінімально забезпечити нормальне існування, і говорити нічого.

Окупанти змушували людей носити білі пов'язки.

Якщо ти без пов'язки, відразу розстріл, - кажуть чоловіки, які їдуть в Микуличі в господарство з коровами і при нас же знімають з машини білі шматки тканини.

/ ukrinform.ru

У Гостомелі - справжнє пекло. Повністю розбомблені, спалені і абсолютно непридатні для життя квартали. Нас зустрічають жителі, які не змогли виїхати, вони жили в підвалах і готували їжу на вулиці.

"Ми на вас дивимося і трохи в шоці, що Вас бачимо. Ви дійсно наші?",- перепитує чоловік.

Ключове гасло для переконання: "Слава Україні!".

/ ukrinform.ru

"Героям слава! Таки наші", - відповідають люди і плачуть.

Одна жінка перепитує кілька разів, чи справді наші, тоді через пазуху дістає український прапор і вигукує: "Слава Україні! Боже, як ми вас чекали, як ми молилися! Боже, Боже, Ти почув нас! Спасибі Вам".

/ ukrinform.ru

Люди радіють, що позбулися рашистів, але з тривогою чекають, що буде далі.

Що кажуть місцеві жителі про рашистів:

"Їх тут було море. Вони бігли звідси, як ошпарені. Бігли через ліс, через старобородянську дорогу, туди - "на Варшавку";

"Так суки бігли, що боєприпаси покидали. Пограбували все. Ходили по домівках і рилися в жіночих трусах, і забирали. Скажіть мені: у них що, боягузів немає?";

"Вони гребли все. Два дні камазами, уралами возили. Пральні машини, всю побутову техніку, матраци, одяг новий...";

"Вони ж нічого не бачили. Вони з такої глушині приїхали. Я сама чула, як один дзвонив мамі і говорив: "Мам, ми в такій дупі живемо в порівнянні з ними...".

/ ukrinform.ru

Люди хапали наших військових за руки і кидалися цілувати на знак подяки.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

читайте такожГеноцид на Київщині: рашисти закатували і вбили старосту села, її чоловіка і сина

Читайте ще: