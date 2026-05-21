"Тая Повалій сказала": Кудлай розкрила підставу від зрадниці України

Ви дізнаєтеся:
- Що Алла Кудлай розповіла про Таїсію Повалій
- Як зрадниця вплинула на кар'єру Кудлай
Відома українська співачка Алла Кудлай емоційно висловилася про зрадницю України Таїсію Повалій і розповіла історію про те, як вплив артистки позбавив її важливої співпраці. Про це Кудлай розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі "Теща Гордона".
За словами виконавиці, зрада Повалій її не здивувала, адже вона завжди була такою. Кудлай згадала про інцидент, який стався багато років тому і залишив незабутнє враження про Таїсію.
"Ворожбит і Земскова шили мені костюми. Дуже красиві сукні з вишивкою, всілякі накидки. Намагалися все для мене робити. Мене давно познайомили з ними, ще Тая тільки-но починала", — розповіла Алла.
Незважаючи на те, що артистка почала співпрацювати з дизайнерками набагато раніше за Повалій, на неї чекав неприємний сюрприз. Виявилося, що Таїсія заборонила їм співпрацювати з іншими артистами, щоб отримувати ексклюзивні вбрання.
"І раптом минули роки, я приходжу до них, кажу: "Дівчата, хочу з цієї тканини пошити такий піджачок і, може, широкі штани". А вони так стоять: "Аллочка, ми більше з вами не працюємо. У нас Тая Повалій — вона сказала, щоб ми більше нікому нічого не робили", — згадала Кудлай.
Про особу: Таїсія Повалій
Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
