Відновлювати зруйновані міста РФ не буде: сумний прогноз щодо майбутнього ТОТ

Головне із заяв Коваленка:
- Відновлювати зруйновані українські міста РФ точно не буде
- Росія може з метою пропаганди створювати "потьомкінські села"
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що відновлювати зруйновані дощенту українські міста Росія точно не буде, тому що це вимагає колосальних коштів і величезних інвестицій, чого у неї сьогодні просто немає.
"Тому навіть якби у окупантів було бажання щось відновлювати, у РФ фізично немає відповідного бюджету. Москва не може привести до ладу свої власні міста і налагодити життя хоча б у європейській частині Росії, а ми тут розмірковуємо про можливість відновлення зруйнованого на окупованих українських територіях", – зазначив він у коментарі Главреду.
Максимум, що Росія робитиме, – це виключно з метою пропаганди створювати "потьомкінські села", впевнений експерт.
Він переконаний у тому, що це робитиметься не тільки заради пропаганди, а й з метою відмивання бюджетних коштів: "Корупція працюватиме на повну, і окупаційна влада зароблятиме на цьому, як і до 2022 року в Донецькій та Луганській областях. Навіть ті незначні суми, які виділятимуться з російського бюджету, розкрадатимуться".
Співрозмовник зазначив, що жодного реального відновлення окупованих міст Росія фізично та фінансово не зможе забезпечити. Він вважає, що у цих міст немає майбутнього в окупації, тому це будуть "міста-привиди", доки їх не звільнять.
Як писав Главред, раніше повідомлялося, що російське керівництво не обмежується претензіями на Донецьку область і плекає амбітні плани щодо захоплення нових територій України. Водночас у ворога немає для цього ресурсів.
Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан раніше заявляв, що Росія й надалі прагнутиме встановити контроль над Донецькою областю та лівобережною частиною Запорізької області. І доки ці цілі не будуть досягнуті, окупанти продовжуватимуть нарощувати сили та ресурси для виконання цих завдань.
Як повідомлялося, Борис Філатов заявляв, що захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Дніпро наближається до лінії фронту. Місто розташоване в центрі країни прямо на "перехресті трьох фронтів".
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред