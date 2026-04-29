Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

Олексій Тесля
29 квітня 2026, 22:09
Володимир Зеленський виступив із заявою за підсумками доповіді міністра оборони України Михайла Федорова.
Володимир Зеленський розповів про пріоритет України / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Офіс президента

Головне із заяв Зеленського:

  • Засоби середньої дальності є одним із пріоритетів
  • Кількість втрат особового складу РФ має перевищувати темпи їх мобілізації

Засоби middle strike для нанесення удару по противнику на глибину до 120-150 кілометрів є одним із пріоритетів на найближчі місяці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це він розповів за підсумками звіту міністра оборони України Михайла Федорова про забезпечення всіх типів дронів для українських операцій.

"Цього року вже укладено контракти на п'ять разів більше засобів middle strikes, ніж минулого року, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво", – написав Зеленський.

Також президент обговорив з міністром попередні дані про російські втрати на фронті у квітні. "Остаточна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість втрат особового складу окупанта перевищувала темп їх мобілізації", – зазначив він.

Зеленський обговорив з Федоровим реалізацію відкриття експорту зброї, "а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї".

Удари по цілях РФ — важливі новини

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Варто також прочитати:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Володимир Зеленський Михайло Федоров війна Росії та України
22:09Україна
В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

22:07Економіка
"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

21:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

Як дізнатися, що холодильник працює неправильно: простий тест без інструментів

Як дізнатися, що холодильник працює неправильно: простий тест без інструментів

Останні новини

23:16

Відновлювати зруйновані міста РФ не буде: сумний прогноз щодо майбутнього ТОТ

23:07

Секрет пишних бутонів клематіса: рецепт простого розчину замість стимуляторівВідео

22:09

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

22:07

В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

21:47

"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
21:20

Повня 1 травня змінить усе: які знаки зодіаку чекає грошовий успіх та переломний момент

21:01

Ворог активно перекидає сили на важливий напрямок: що кажуть у ЗСУ

20:51

"Тепер Європа платить": у США висловилися щодо передачі зброї Україні

20:49

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний методВідео

Реклама
20:35

Трамп провів нові переговори з Путіним: з якою пропозицію щодо війни виступив Кремль

20:00

Дощі та заморозки відступлять: синоптики назвали точну дату потепління

19:59

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивуєВідео

19:55

Як позбутися равликів без хімії: простий спосіб врятує весь садВідео

19:13

Чужа біда - понад усе: чотири знаки Зодіаку, які не вміють казати "ні"

19:08

Холод відступить: синоптики назвали дату повернення тепла на Черкащині

19:03

"Потьомкінські дєрєвні" під прапором РФ: Коваленко – про плани Москви щодо окупованих містПогляд

18:57

Простий трюк перевірить роботу холодильника: одна монетка створить справжнє дивоВідео

18:50

Скандал з допінгом: Мудрик отримав офіційний вердикт, яке покарання

18:40

Секрет садівників розкрито: півонії будуть радувати вас тижнями з одим вдалим сусідомВідео

18:34

100 балів для отримання громадянства: актор шоу "Дизель" розповів, як отримував паспорт

Реклама
18:26

Секрет довговічності речей: вчені визначили найкращий цикл для прання

18:24

Дрони ЗСУ прорвались у тил РФ і вдарили по двох вертольотах: деталі операції

18:17

Уряд зафіксував тариф на електроенергію - скільки платитимуть українці

18:15

Посилення тиску на РФ: Зеленський підписав нові санкції, хто потрапив під удар

17:46

Що не можна робити у свято 30 квітня: суворі прикмети

17:28

Весняні заморозки не відступають: що принесе кінець квітня на Дніпропетровщину

17:22

Вдарить мороз до -8: коли на Львівщині очікуються надзвичайні заморозки

17:15

Наш ворог мріяв би про закриття університету – ректор КНУ Бугров

17:14

Всього одна чайна ложка - і попелиця назавжди зникне з саду: як працює ця хитрість

17:11

Що буде, якщо насипати соду в сміттєве відро: результат здивує

16:52

У школах почали вимагати "Резерв+" у 17-річних: чи законні зміни та які є ризикиВідео

16:49

Чи можна носити чужу обручку: наслідки для життя та енергетики людини

16:49

Мода для маленьких принцес: Вибираємо найкращі Сукні і комбінезони дитячі новини компанії

16:36

Бій Усик — Верховен в Єгипті: букмекери назвали головного фаворита

16:33

В Україні прогнозують дефіцит базового продукту: що буде з цінами

16:23

Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 30 квітня

16:00

Транспорт чи галюцинація: навіщо відьми насправді використовували мітлу

15:54

В домі запахне свіжістю та затишком: потрібні лише дві копійчані речі

15:22

Гороскоп Таро на завтра, 30 квітня: Тельцям — переломний момент, Левам — виклик

15:15

Опади прийдуть на заміну заморозкам: коли на Полтавщині зміниться погода

Реклама
15:15

Екстремальні заморозки на Тернопільщині: температура різко впаде до "мінуса"

15:14

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

15:14

Спортсмени Olympic Dreams здобули 11 медалей та перемогу в командному заліку на Кубку Європи U21 у Литві

15:13

Як і з чим поєднувати бомбер жіночий, щоб виглядати стильно та сучасно новини компанії

15:09

Переможниця шоу "Холостяк" стала мамою і опублікувала фото малюка

15:08

Не температура: що насправді означають цифри на регуляторі в холодильникуВідео

14:55

Доведено ученими: яке ім'я офіційно визнали найкращим у світі

14:54

Кримінальні справи, відмивання коштів: ЗМІ розповіли, хто керує офісом екс-банкіра Миколи Лагуна в Україні

14:48

У Путіна знайшли виправдання параду без техніки і визнали страх перед Україною

14:37

Може звести росіян з розуму: про яке старовинне українське слово йде мова

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

