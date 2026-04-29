Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

Володимир Зеленський виступив із заявою за підсумками доповіді міністра оборони України Михайла Федорова.

Володимир Зеленський розповів про пріоритет України

Головне із заяв Зеленського:

Засоби середньої дальності є одним із пріоритетів

Кількість втрат особового складу РФ має перевищувати темпи їх мобілізації

Засоби middle strike для нанесення удару по противнику на глибину до 120-150 кілометрів є одним із пріоритетів на найближчі місяці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це він розповів за підсумками звіту міністра оборони України Михайла Федорова про забезпечення всіх типів дронів для українських операцій.

"Цього року вже укладено контракти на п'ять разів більше засобів middle strikes, ніж минулого року, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво", – написав Зеленський.

Також президент обговорив з міністром попередні дані про російські втрати на фронті у квітні. "Остаточна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість втрат особового складу окупанта перевищувала темп їх мобілізації", – зазначив він.

Зеленський обговорив з Федоровим реалізацію відкриття експорту зброї, "а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї".

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

