Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

Сили оборони вдарили по складах боєприпасів та БпЛА РФ у Донецькій і Луганській областях.

ЗСУ знищили склади ударних дронів та боєприпасів ворога на Донбасі / Колаж: Главред, фото ілюстративне: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Коротко:

ЗСУ знищили склади боєприпасів та БпЛА РФ на Донбасі

Знищено десятки тисяч мін, гранат, артилерійських снарядів та понад 19 000 дронів

Перший удар відбувся 29 серпня, а другий - 18 вересня

Сили оборони України здійснили серію точкових ударів по складах боєприпасів та безпілотників російських окупаційних військ у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Один із ударів було нанесено по складу, який забезпечував 17-й танковий полк 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області. Ворог намагався організувати видачу боєприпасів і роздати для потреб окупатів, що діють на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.

"Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії", - розповіли у Генштабі.

У другому випадку українські військові атакували вантаж із безпілотниками, призначеними для потреб окупаційних сил на Донеччині. Серед знищеного вантажу були дрони різних типів - "Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич". Також знищено супутнє обладнання, зокрема акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі.

Перший удар по логістичних ланцюгах ворога було завдано ще 29 серпня. Тоді підрозділи ОСУВ "Дніпро" знищили величезні запаси ударних БпЛА.

А 18 вересня підрозділи ЗСУ разом із СБУ вразили полковий склад боєприпасів на Луганщині. Разом з боєприпасами були знищені й транспортні засоби ворога.

"Результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом", - зазначили в Генштабі.

Знищення об'єктів РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР "Примари" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Водночас уражено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 у Криму.

Також 19 вересня українські спецпризначенці на Тендрівській косі в Херсонській області знищили багатоцільовий тягач "Витязь", який росіяни використовували для доставки зброї та особового складу. Операцію провели бійці центру морських операцій "Viking" ГУР МО України.

Крім цього, 8 вересня поблизу Хабаровська на території військової частини стався подвійний вибух, під час якого загинули та були поранені російські військові. Інцидент стався приблизно о 9 ранку, коли особовий склад прибував на службу.

