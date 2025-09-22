Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

Руслана Заклінська
22 вересня 2025, 11:26
107
Сили оборони вдарили по складах боєприпасів та БпЛА РФ у Донецькій і Луганській областях.
Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі
ЗСУ знищили склади ударних дронів та боєприпасів ворога на Донбасі / Колаж: Главред, фото ілюстративне: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Коротко:

  • ЗСУ знищили склади боєприпасів та БпЛА РФ на Донбасі
  • Знищено десятки тисяч мін, гранат, артилерійських снарядів та понад 19 000 дронів
  • Перший удар відбувся 29 серпня, а другий - 18 вересня

Сили оборони України здійснили серію точкових ударів по складах боєприпасів та безпілотників російських окупаційних військ у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Один із ударів було нанесено по складу, який забезпечував 17-й танковий полк 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області. Ворог намагався організувати видачу боєприпасів і роздати для потреб окупатів, що діють на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.

відео дня

"Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії", - розповіли у Генштабі.

У другому випадку українські військові атакували вантаж із безпілотниками, призначеними для потреб окупаційних сил на Донеччині. Серед знищеного вантажу були дрони різних типів - "Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич". Також знищено супутнє обладнання, зокрема акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі.

Перший удар по логістичних ланцюгах ворога було завдано ще 29 серпня. Тоді підрозділи ОСУВ "Дніпро" знищили величезні запаси ударних БпЛА.

А 18 вересня підрозділи ЗСУ разом із СБУ вразили полковий склад боєприпасів на Луганщині. Разом з боєприпасами були знищені й транспортні засоби ворога.

"Результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом", - зазначили в Генштабі.

Знищення об'єктів РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР "Примари" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Водночас уражено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 у Криму.

Також 19 вересня українські спецпризначенці на Тендрівській косі в Херсонській області знищили багатоцільовий тягач "Витязь", який росіяни використовували для доставки зброї та особового складу. Операцію провели бійці центру морських операцій "Viking" ГУР МО України.

Крім цього, 8 вересня поблизу Хабаровська на території військової частини стався подвійний вибух, під час якого загинули та були поранені російські військові. Інцидент стався приблизно о 9 ранку, коли особовий склад прибував на службу.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна на Донбасі Генштаб ЗСУ склад боєприпасів склади боєприпасів новини Донбасу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"СРСР був економічно сильніший, і все одно розпався": які проблеми скоро накриють РФ

"СРСР був економічно сильніший, і все одно розпався": які проблеми скоро накриють РФ

11:43Світ
Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

11:26Війна
Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

10:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

Останні новини

12:43

Кріпаки й наглядачі могли бути у вашому роду - які прізвища на це вказують

12:36

Як з однієї хризантеми зробити десяток нових кущів

12:26

Абсолютно новий рецепт: котлети з Мівіною підкорять вашу родинуВідео

12:24

Київстар підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:07

Уже виділила кімнату: зрадниця Наташа Корольова готується стати бабусею

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
12:05

Зловісний експеримент: лікар влаштував дослід, що лякає, і знайшов "21 грам смерті"Відео

12:03

"Йому погіршало": заслужений артист України стикнувся з важкою хворобою

11:43

"СРСР був економічно сильніший, і все одно розпався": які проблеми скоро накриють РФВідео

11:38

12 жовтня у Києві відбудеться Чемпіонат України з марафонського бігу

Реклама
11:29

Окупанти на Покровському напрямку виступають проти командування РФ - ДШВ

11:26

Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

11:21

США більше не наддержава: чому Китай зацікавлений у поразці УкраїниВідео

11:14

Олег Винник розлютив українців своїм вчинком - що він зробив

10:54

Дизайнерська катастрофа: чого ніколи не повинно бути в стильній ваннійВідео

10:28

Дуже рідкісне в Україні: яке дівоче прізвище Олени Зеленської

10:25

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

10:24

"Горді": Оля Фреймут вперше за довгий час показала найменшу дочку

10:21

Гнити не буде: чим обробити картоплю для зберіганняВідео

10:21

"Я сумував за тобою": Трамп вперше після конфлікту "засвітився" разом з Маском

10:19

Знав, що неминуче: в Агутіна трапилася трагедія в родині

Реклама
10:16

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФФото

10:12

Місяць "відкусив" частину Сонця: астрономи показали фото останнього затемнення 2025 рокуВідео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 вересня: Овнам - обережність, Козерогам - духовність

09:54

Ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення - 225 ОШП

09:46

Ванна без смаку: 5 речей, які неприпустимі в стильному просторі

09:35

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: що можна і не можна робити

09:34

Лінія фронту в Україні стала цивілізаційним кордоном з КитаемПогляд

09:14

"Зганьбився і країну підвів": путініста Шамана назвали зрадником РФ

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 вересня (оновлюється)

08:56

Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"Відео

08:48

"Панцир" ударив по своїх: у Краснодарському краї РФ ракета влучила в житловий будинок

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:38

Джинси та біла футболка: як швидко зробити образ стильним

08:27

Як знаки зодіаку виявляють симпатію: 5 ознак того, що у вас хтось закоханий

08:19

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

08:10

У Гайтани в родині сталася трагедія

07:30

Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є пораненийФото

07:12

У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила "шахедами": що відомо про наслідкиВідео

07:10

Хто справжній власник кота: тільки найуважніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

Чого чекати від ШІ через 30 років: учений дав невтішний прогноз

Реклама
06:36

РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертвиФото

06:23

Визнання Палестини: Китай готується очолити новий фронт проти СШАПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти сердечко

05:01

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

04:30

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

04:07

Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війниВідео

03:30

Таємницю земного ядра розкрито: всередині виявлено невідомий компонент

01:57

Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

00:39

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталіВідео

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти