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Росіяни застосували боєприпаси зі збідненим ураном у Чернігівській області - СБУ

Віталій Кірсанов
23 липня 2026, 13:14
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СБУ повідомила про нові випадки застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном у Чернігівській області.
Росіяни застосували боєприпаси зі збідненим ураном у Чернігівській області
Росіяни застосували боєприпаси зі збідненим ураном у Чернігівській області / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Коротко:

  • Небезпечні компоненти виявлено в ударних безпілотниках "Герань-2"
  • Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження

Служба безпеки України заявила про виявлення шести випадків застосування російськими військами боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівську область. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, небезпечні компоненти були виявлені в ударних безпілотниках "Герань-2", якими російські війська завдавали ударів по регіону з квітня по червень 2026 року.

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Як встановили слідчі, російська армія використовує ракети Р-60М, адаптовані для запуску з безпілотників. Саме в їхніх бойових частинах, за інформацією СБУ, було виявлено радіоактивні елементи.

Під час обстеження місць падіння російських дронів співробітники СБУ спільно з фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів.

Крім того, рівень гамма-випромінювання окремих фрагментів безпілотників становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, тоді як допустима санітарна норма, як зазначають у відомстві, становить 0,3 мкЗв/год.

У СБУ наголосили, що такий рівень радіації становить безпосередню небезпеку для здоров’я людей та навколишнього середовища.

Експертиза, проведена з ініціативи спецслужби, встановила наявність у бойових частинах ракет ядерного матеріалу, ідентифікованого як уран-235 та уран-238. У відомстві уточнили, що наявність радіоактивних компонентів підтверджено за допомогою дозиметричного обладнання та мобільного автоматизованого радіологічного комплексу.

Після виявлення небезпечних боєприпасів фахівці провели комплекс заходів щодо їх знешкодження та забезпечення безпеки населення.

За зазначеними фактами слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України ("Військові злочини"). Процесуальне керівництво у справі здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

У СБУ також закликали громадян дотримуватися заходів обережності у разі виявлення уламків безпілотників, ракет або інших боєприпасів. Відомство рекомендує не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і не намагатися самостійно переміщувати їх. У разі виявлення таких об’єктів необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку в СБУ, ДСНС або Національну поліцію.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Дрони з підвищеним радіаційним фоном - головне

Раніше в СБУ заявляли, що окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" ракету з підвищеним радіаційним фоном.

Як раніше повідомляв "Главред", СБУ зафіксувала підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку окупанти встановили на модернізований ударний дрон "Герань-2" під час атаки на Чернігівську область у ніч на 7 квітня.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про нібито використання Росією радіоактивного озброєння на дронах-камікадзе після повідомлень про підвищений рівень випромінювання на уламках збитого безпілотника. За словами Ігната, не варто сіяти паніку та лякати людей повідомленнями про радіоактивне випромінювання.

Він пояснив, що ракета Р-60 є стандартною авіаційною ракетою, яка містить спеціальний сердечник зі сплаву, подібного до тих, про які раніше Росія заявляла в контексті американських боєприпасів. Ігнат уточнив, що мова йде не про активний уран.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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