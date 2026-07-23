Багато загиблих та травмованих: РФ посеред дня обстріляла цивільне підприємство

Серед постраждилих 2-річна дитина.

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Росіяни атакували Павлоград/ Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот

Коротко:

Росіяни атакували підприємство харчової промисловості в Павлограді

Внаслідок удару троє людей загинули

Щойнайменше 19 людей поранені

Російські війська вдень 23 липня завдали удару по інфраструктурі Павлограда Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Росіяни обстріляли підприємство харчової промисловості, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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В ОВА додали, що через російську атаку загинули троє людей, ще щонайменше 19 дістали поранення.

"19 людей дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Серед постраждалих 2-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Усі поранені у лікарні. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Росія збільшує дальність КАБів

Керовані авіаційні бомби є одним із ключових видів озброєння РФ у війні проти України. Такі боєприпаси мають значну руйнівну силу та можуть оснащуватися бойовими частинами вагою від 250 кг до однієї тонни.

Як зазаначили у BBC, раніше росіяни застосовували КАБи переважно по містах поблизу лінії фронту - Харкову, Запоріжжю, Краматорську, Херсону та іншим населеним пунктам. Однак РФ поступово модернізує ці боєприпаси, збільшуючи дальність їхнього застосування.

Павлоград розташований приблизно за 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення і до цього не входив до основних зон ударів КАБами.

Українські військові намагаються протидіяти таким атакам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, однак це не завжди дозволяє зупинити удари. Найефективнішим способом боротьби залишається ураження літаків-носіїв, які запускають керовані авіабомби.

КАБи / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, російські війська 21 липня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок. Відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки -17-річний хлопець та 23-річна дівчина.

Главред раніше писав, що впонеділок, 20 липня, російські війська вперше застосували керовану авіаційну бомбу для удару по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 15 цивільних отримали поранення.

Крім того, вранці 20 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За словами голови Одеської ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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