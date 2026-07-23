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Москва "вибухне": названо сценарій усунення Путіна і громадянської війни в Росії

Юрій Берендій
23 липня 2026, 03:02
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Загородній пояснив, чому еліти в Росії бояться діяти, і що станеться, коли дефіцит пального остаточно паралізує Москву.
Москва 'вибухне': названо сценарій усунення Путіна і громадянської війни в Росії
Паливна криза в Росії - дефіцит бензину може дійти до Москви / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

  • Криза в Москві може призвести до усунення Путіна
  • Клани в РФ бояться діяти через страх
  • РФ рухається до "глухого кута"

Паливна криза, спричинена ударами по нафтопереробних заводах Росії, може перерости в загрозу для влади російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна - аж до сценарію його усунення і громадянської війни. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

За словами аналітика, вирішальним для розвитку подій стане те, наскільки глибоко ситуація зачепить саму столицю Росії.

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"Якщо ця криза дістанеться до Москви, то - так. Хаотизація життя може призвести до усунення Путіна, а потім уже, найімовірніше, до громадянської війни", - заявив Загородній.

Окремо експерт зупинився на позиції великих бізнес-груп, які роками заробляли на нафтопереробці, а тепер зазнають прямих втрат через безпілотникові удари.

"Безумовно, "великі гаманці" багато втрачають, але нічого вдіяти вони не можуть. Вони бояться усунути Путіна, бо бояться початку громадянської війни. І правильно роблять. Ремонтувати НПЗ вони вже не хочуть, бо немає сенсу - все одно безпілотники й ракети прилетять у відновлене. Тому вони опинилися в глухому куті", - пояснив експерт.

Щоб пояснити, наскільки безвихідним є нинішнє становище Кремля, Загородній провів показову аналогію з автоперегонами.

"Якщо порівняти ситуацію, в якій опинилася Росія, з гонками, то зараз у РФ є лише два варіанти - врізатися в бетонну стіну на швидкості 150 км/год або 200 км/год. Різниця невелика: водійське крісло в обох випадках перетворюється на коржик", - зазначив аналітик.

Попри невдоволення в елітних колах, за словами експерта, ніхто з представників великого бізнесу не наважується на відкриті дії проти влади.

"Тому невдоволення еліти є, але вони бояться щось сказати чи зробити. Хіба що ФСБ нарешті вирішить, що треба змінювати Путіна", - додав Загородній.

Москва 'вибухне': названо сценарій усунення Путіна і громадянської війни в Росії
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про те, як посилиться паливна "гойда" в Росії восени та взимку, і як удари по НПЗ наближають РФ до катастрофи:

Він також робить висновок, що дефіцит ще не дістався до Москви.

"Поки що в Москві, як і за радянських часів, є все, навіть коли всюди дефіцит. Раніше навіть існувало поняття "ковбасні електрички", коли з усіх міст їхали до Москви, щоб хоч щось купити. Але з часом дефіцит дійшов і до Москви. І ніщо не врятувало Радянський Союз", - резюмував Загородній.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив атаку на нафтопереробний комплекс у Салаваті. Атака сталася в ніч на 14 липня, атаковано також об'єкти в Краснодарському краї, а зафіксовано вибухи поблизу аеродрому в Геленджику.

Генштаб 14 липня повідомив про ураження низки важливих воєнно-економічних цілей противника, серед яких були нафтопереробні заводи і морські об'єкти. У пресрелізі Генштабу зазначено, що Силами оборони уражено два НПЗ та уражено танкери, суховантажі і рейдовий буксир у акваторіях, а також район перевантаження в районі Геленджика. Проєктна потужність одного з уражених комплексів становила близько 10 млн тонн на рік, іншого - близько 6,25 млн тонн на рік, ступінь завданих збитків уточнюється.

Вже 15 липня губернатор Башкортостану підтвердив, що після удару НПЗ "Салават" припинив роботу через пошкодження ключових установок переробки. За даними джерел, зупинені установки CDU-6 і CDU-4 з потужностями приблизно 17 140 та 11 430 тонн на добу відповідно, і відновлення може тривати тижні чи місяці.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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