Легендарний хіт 1986 року визнали однією з найкращих пісень для літнього відпочинку

"Sweet Freedom" залишається однією з найпопулярніших композицій, які зазвичай включають у літній сезон.

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Сорок років тому співак Майкл МакДональд виконав хіт "Sweet Freedom" / колаж: Главред, фото: instagram.com/michaelmcdonaldofficial

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Сорок років тому співак Майкл МакДональд виконав хіт Sweet Freedom

Автор тексту композиції - Род Темпертон, який писав для Майкла Джексона

Композиція Sweet Freedom американського співака Майкла МакДональда, що вийшла в 1986 році, знову опинилася в центрі уваги. Пісня увійшла до числа найкращих творів у стилі yacht rock - музичного напряму, який асоціюється з розслабленою атмосферою, літніми подорожами та відпочинком біля води.

Згідно з результатами голосування слухачів радіостанції SiriusXM, саме Sweet Freedom залишається однією з найпопулярніших композицій, які воліють включати в літній сезон.

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На думку музичних експертів, секрет багаторічної популярності треку полягає в поєднанні м’якого звучання, виразного вокалу Майкла Макдональда та висококласного продакшену.

"Душевна манера виконання Макдональда та глянцевий продюсування роблять цю композицію незабутнім фаворитом. "Sweet Freedom" має плавну та легку атмосферу, яка ідеально передає настрій літнього відпочинку", - зазначають оглядачі.

Текст композиції написав знаменитий автор пісень Род Темпертон, який створив для Майкла Джексона такі світові хіти, як "Thriller" і "Rock With You". Для самого Майкла Макдональда "Sweet Freedom" стала однією з найуспішніших сольних робіт.

Пісня також прозвучала в комедійному фільмі "Біжи й не озирайся" (Running Scared), отримала номінацію на премію "Греммі" та піднялася на сьому сходинку чарту Billboard Hot 100, де утримувалася протягом 20 тижнів.

Через майже чотири десятиліття після виходу "Sweet Freedom" як і раніше вважається однією з головних музичних асоціацій з літом, відпочинком і гарним настроєм.

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Про особу: Майкл Макдональд Майкл Макдональд - американський співак, клавішник і автор пісень, володар п'яти премій "Греммі". Широку популярність здобув як учасник рок-гурту The Doobie Brothers і завдяки своїй успішній сольній кар’єрі, а також як вокаліст гурту Steely Dan. Макдональд народився 1952 року в Сент-Луїсі. У 1970-х роках він почав виступати з гуртом Steely Dan, а згодом приєднався до The Doobie Brothers, де став співавтором і вокалістом таких хітів, як "What a Fool Believes" та "Takin' It to the Streets". Як сольний виконавець він відомий піснями "I Keep Forgettin' (Every Time You're Near)" та "Sweet Freedom". Його унікальний вокал та впізнаваний стиль гри на клавішних зробили його одним із найпопулярніших сесійних музикантів 1970-х і 1980-х років.

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