"Чому приїхала": Каменських повернулася в Україну й наразилася на хейт

Настя Каменських несподівано з'явилася у Києві й розлютила своїх недоброзичливців.

https://glavred.net/starnews/cho-priehala-kamenskih-vernulas-v-ukrainu-i-narvalas-na-heyt-10782761.html Посилання скопійоване

Настя Каменських повернулася в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Коротко:

Як виглядає Каменських

Що їй написали

Відома співачка Настя Каменських опублікувала нове фото в Instagram і викликала чергову хвилю хейту в коментарях.

Співачка опублікувала фото зі своєю матір'ю та підписала його простим словом: "Київ". Артистка також показала низку фото зі столиці та короткі відео.

відео дня

Каменських наразилася на негатив / Скріншот Instagram/kamenskux

Тим часом хейтерів розлютив уже сам факт повернення співачки додому.

Каменських наразилася на негатив / Скріншот Instagram/kamenskux

"Чому приїхала", "В Іспанії перестали гроші платити? Вирішили навідатися", "Грошей начесати", - пишуть люди в коментарях.

Каменських наразилася на негатив / Скріншот Instagram/kamenskux

Втім, інші підтримують Каменських і пишуть їй приємні слова та добрі коментарі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка разом зі своїм чоловіком-стриптизером підтримує терориста Путіна, зробила низку дивних заяв про себе та свою родину.

Раніше також Кенсінгтонський палац опублікував нову фотографію юного члена королівської родини.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред