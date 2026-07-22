"Чому приїхала": Каменських повернулася в Україну й наразилася на хейт

Коротко:
- Як виглядає Каменських
- Що їй написали
Відома співачка Настя Каменських опублікувала нове фото в Instagram і викликала чергову хвилю хейту в коментарях.
Співачка опублікувала фото зі своєю матір'ю та підписала його простим словом: "Київ". Артистка також показала низку фото зі столиці та короткі відео.
Тим часом хейтерів розлютив уже сам факт повернення співачки додому.
"Чому приїхала", "В Іспанії перестали гроші платити? Вирішили навідатися", "Грошей начесати", - пишуть люди в коментарях.
Втім, інші підтримують Каменських і пишуть їй приємні слова та добрі коментарі.
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Про особу: Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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