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Нові тарифи на газ та світло: чи доведеться українцям платити більше

Марія Николишин
23 липня 2026, 10:40
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Мораторій на підвищення цін залишається чинним, а мова йде лише про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору.
Нові тарифи на газ та світло: чи доведеться українцям платити більше
Тарифи на газ та світло в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

  • Меморандум з МВФ не фіксує підвищення тарифів з 2027 року
  • Йдеться про дорожню карту реформи до кінця 2026-го
  • Мораторій на ціни діє до завершення воєнного стану

У Міненерго спростували поширену останнім часом тезу про те, що меморандум з МВФ нібито "фіксує" підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. У меморандумі йдеться не про запровадження нових цін, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Питання про те, коли в Україні можливий перехід до ринкового ціноутворення на енергоносії, лишається відкритим ще з початку повномасштабної війни. У відомстві наголошують, що позиція з цього приводу не змінювалася.

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"Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану", - йдеться у заяві.

Що насправді передбачає дорожня карта

Документ, який має бути готовий до кінця 2026 року, не є переліком нових цін - це аналітична та планувальна робота над майбутньою моделлю галузі. У міністерстві уточнюють, які саме кроки передують будь-яким змінам вартості газу чи електроенергії для споживачів.

"Під час підготовки дорожньої карти, в першу чергу, напрацьовується механізм посиленого соціального захисту - розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін", - зазначили в Міненерго.

У відомстві додають, що, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов'язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.

Нові тарифи на газ та світло: чи доведеться українцям платити більше
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Підвищення комунальних тарифів

Експерт з енергетики Володимир Омельченко говорив, що передумови для поступового підвищення цін на комунальні послуги в Україні вже є.

Однак, за його словами, це питання політичної готовності уряду.

"Фактично існуючий тариф для населення є збитковим, тому думаю, що під впливом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу вже виникла ситуація, назріла така ситуація, щоб дійсно поступово підвищувати тариф для населення", - наголосив він.

Комунальні тарифи - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна може розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для побутових споживачів у 2027 році після створення механізмів соціального захисту населення. Такий план передбачений оновленим меморандумом Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками першого перегляду програми співпраці.

Тариф на воду майже 90 гривень за кубометр, який раніше розрахував "Київводоканал", для мешканців столиці не запроваджується - місто не погодило таку ставку.

Згідно з даними Держстату, попри замороження цін на енергоносії, загальна вартість утримання житла все ж демонструє помірне зростання. Головним рушієм цього процесу стали послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій.

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Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України - міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

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