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"Син вбив ректора": Корольова зробила дике зізнання

Олена Кюпелі
22 липня 2026, 23:03
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Прихильниця Путіна Корольова розповіла про те, що відбувається з нею та її родиною.
Архіп Глушко, Мелісса Фокс, Наташа Корольова
Архіп Глушко - син зрадниці Наташі Корольової / колаж: Главред, фото: instagram.com, Мелісса Фокс, Наташа Корольова

Коротко:

  • У чому зізналася Корольова
  • На кого вона скаржиться

Російська співачка Наташа Корольова, яка разом зі своїм чоловіком-стриптизером підтримує терориста Путіна, зробила низку дивних заяв про себе та свою родину.

Як пишуть російські пропагандисти, співачка поскаржилася, що про неї пишуть багато неправди, яку нібито читає її мати, яка спочатку нібито підтримала Україну.

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Наташа Корольова по-своєму привітала матір
Наташа Корольова поскаржилася на новини через матір / Фото Instagram/koroleva__star

"Я до цього не маю стосунку, і слава Богу. Але близькі переживають. Мама читає, що я потрапила до в’язниці за податки, а син вбив ректора. Розумієте, яку нісенітницю про нас вигадують. Це все неправда, а хвора фантазія, вседозволеність", - поскаржилася вона на пропагандистів.

Корольова також вважає, що виглядає краще, ніж раніше.

Наташа Корольова
Наташа Корольова зізналася / фото: instagram.com, Наташа Корольова

"Коли мені виповнилося п’ятдесят, я сказала: "Наташа, ми тепер йдемо назад". Після цього я святкую сорок дев’ять, сорок вісім… Після п’ятдесяти я вирішила молодіти", - додала вона.

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Про особу: Наташа Корольова

Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.

12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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