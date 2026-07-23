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"Ціна зростатиме": експерт прогнозує бензин та дизель по 100 грн за літр

Віталій Кірсанов
23 липня 2026, 09:17
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Найбільші мережі автозаправних станцій уже почали підвищувати ціни.
Експерт прогнозує, що ціна на бензин і дизель становитиме 100 грн за літр
Експерт прогнозує, що ціна на бензин і дизель становитиме 100 грн за літр / колаж: "Главред", фото: УНІАН

Коротко:

  • За добу оператори підвищили вартість бензину та дизеля на 1–3 грн за літр
  • Паливні компанії більше не готові працювати в збиток

Вартість палива в Україні вже найближчими тижнями може наблизитися до позначки 100 грн за літр. Головними причинами можливого стрибка цін є різке подорожчання палива на оптовому ринку та ускладнення морської логістики. Такий прогноз у коментарі УНІАН озвучив засновник групи компаній Prime, експерт паливного ринку Дмитро Леушкін.

За його словами, найбільші мережі автозаправних станцій уже почали підвищувати ціни. За останню добу окремі оператори збільшили вартість бензину та дизеля на 1–3 грн за літр, і ця тенденція, на думку експерта, зберігатиметься.

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"Гадаю, завтра у WOG буде підвищення на 1 грн, у ОККО - на 3 грн, у "Укрнафти" - також десь на 2 грн. Зростання становитиме приблизно 1,5–2 грн на день. Ми досягнемо критичної позначки - під 100 грн за літр - приблизно через два тижні, на початку серпня. Зростання буде досить істотним і швидким", - сказав він.

Він пояснив, що паливні компанії більше не готові працювати у збиток, як це відбувалося під час попередніх криз. За словами експерта, ринок зробив висновки після багатомільярдних втрат, тому тепер оператори оперативніше реагують на зростання закупівельної вартості палива.

Леушкін нагадав, що під час минулої паливної кризи сукупні збитки учасників ринку сягнули близько 40 млрд грн, тому зараз мережі АЗС практично відразу коригують цінники слідом за зміною собівартості.

Чи можливі тризначні ціни

За оцінкою експерта, сьогодні роздрібна вартість палива формується досить просто: до оптової ціни додається близько 15 грн. З огляду на те, що на західному та південному напрямках імпорту оптова ціна вже сягає 85–90 грн за літр, вартість на стелах АЗС теоретично може перевищити 100 грн і досягти 102–102,5 грн за літр.

При цьому Леушкін вважає, що позначка в 100 грн має важливе психологічне значення, тому держава, ймовірно, спробує не допустити її офіційного перевищення.

На його думку, одним із інструментів стримування цін може стати державна мережа "Укрнафта". Однак експерт сумнівається, що такий механізм виявиться ефективним, оскільки на окремих заправках компанії вже спостерігається дефіцит палива, а сезонне зростання попиту лише погіршує ситуацію.

"Вважаю, що ціна зростатиме, і в "Укрнафти" вона становитиме десь 95 грн, але там не буде палива. У WOG та OKKO ціна становитиме 105 грн, і там буде паливо. Ось таким буде ринок. Але я вважаю, що будуть якісь консультації Корецького (прем’єр-міністр України Сергій Корецький, - ред.). Тим більше він із WOG та OKKO дуже добре співпрацює, спілкується. Будуть якісь державні стримуючі чинники. Держава щось робитиме, але що саме - це вже трохи складно прогнозувати", - заявив експерт.

Що підштовхує ціни вгору

Експерт також звернув увагу на серйозні проблеми з постачанням імпортного палива. За його словами, події останніх днів істотно змінили ситуацію на ринку та спричинили різкий стрибок оптових цін.

Якщо ще недавно паливо продавалося по 80–85 грн за літр, то вже наступного дня окремі пропозиції сягнули 90 грн, що означає зростання одразу приблизно на 10 грн за добу.

Леушкін пояснив, що складнощі виникли через зміни в морській логістиці. Частина перевезень була переведена на невеликі судна, які додатково обмежені сезонними умовами судноплавства на Дунаї. Це вже ускладнює постачання палива в південні регіони України, тоді як на західному напрямку ситуація поки що залишається стабільнішою.

За словами експерта, раніше паливо доставляли великими танкерами в один із чорноморських портів, після чого перевантажували на невеликі судна, що прямували до українських дунайських портів. Саме цей логістичний ланцюг зараз зазнає найбільшого тиску, що стало однією з ключових причин стрімкого зростання оптових цін на паливо.

Ціна на пальне 23 липня
Ціна на пальне 23 липня / Інфографіка: Главред

Ціни на паливо - останні новини

Як повідомляв Главред, у найближчі тижні вартість палива на українських автозаправних станціях, ймовірно, почне поступово зростати. Ціни можуть зрости щонайменше на 5 гривень за літр.

Дмитро Леушкін раніше заявляв, що активне подорожчання палива почнеться після 19 липня, а вартість бензину та дизеля може зрости на 3 гривні.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зростання курсу іноземних валют може призвести не тільки до подорожчання імпортних товарів, а й палива.

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Про особу: Дмитро Леушкін

Дмитро Леушкін - засновник української групи компаній Prime, яка надає транспортні та логістичні послуги. Бізнесмен відкрив перші п’ять власних АЗС для власного та партнерського транспорту у 2015 році.

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