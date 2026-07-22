Армія РФ просунулася відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Окупаційні війська просунулися на двох напрямках фронту.

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Окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупаційні війська просунулися на Покровському напрямку

Також ворог має успіхи Гуляйпільському напрямку

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині та Запоріжжі.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили в середу, 22 липня.

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Де зафіксовано просування ворога

За інформацією аналітиків, на Гуляйпільському напрямку російські війська просунулись поблизу Залізничного Пологівського району Запорізької області.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Залізничного", - йдеться в повідомленні.

На Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Заповідне (кол. Никанорівка)Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах Котлиного, Удачного та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Світле, Шевченко, Сергіївка.

Крім того, на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

У Генштабі додають, що загалом від початку доби агресор 79 разів атакував позиції Сил оборони.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як писав раніше Главред, Росія хвалиться взяттям Костянтинівки на Донеччині, однак підтверджених успіхів окупанти там не досягли - попри безперервні штурми міста та околиць 19 і 20 липня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Нагадаємо, ураїнські війська протягом минулого тижня, ймовірно, відновили контроль щонайменше над 21 кв. км території, яку раніше займали російські війська. За тиждень площа територій під контролем РФ скоротилася на 43,4 кв. км на півдні України.

Крім того, на Запорізькому напрямку бійці РДК зачистили від ворога 9 квадратних кілометрів території, взяли в полон 24 російських солдатів і ліквідували 80 окупантів.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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